Lyva, il marchio premium del gruppo cinese Luyuan arriva in Europa con cinque concept dedicati alla mobilità elettrica leggera. Tra le novità, due veicoli sviluppati con tecnologie concesse in licenza da BMW Group e una moto da fuoristrada smontabile in pochi minuti. Ne abbiamo parlato con la CEO Hu Jihong.

Trent’anni di esperienza, 30 milioni di utenti nel mondo e oltre 1.200 brevetti. Sono i numeri con cui Luyuan Group si presenta a EICMA 2026, portando per la prima volta in Europa LYVA, il marchio premium creato dieci anni fa per conquistare i mercati internazionali.

Abbiamo incontrato Hu Jihong, cofondatrice e CEO di Luyuan, che ci ha accompagnato alla scoperta di una gamma piuttosto eterogenea: cinque concept che spaziano dalla micromobilità urbana alle moto elettriche da fuoristrada.

Particolare attenzione è riservata alla collaborazione con BMW Group, che ha concesso in licenza tecnologie e competenze per lo sviluppo di due modelli. Il primo è il Cargo R07, un triciclo elettrico pensato per il trasporto urbano, anche di bambini. Il secondo è lo Z05, un monopattino ultracompatto che si ripiega in più punti per essere facilmente caricato in automobile. L’idea è quella della mobilità “4+2”: utilizzare l’auto per gli spostamenti più lunghi e le due ruote per l’ultimo tratto.

Tra le novità anche la T05, una e-bike con telaio monoscocca in lega di magnesio pressofuso, progettato per ridurre peso e saldature. Una soluzione tecnica sulla quale l’azienda punta molto.

Non mancano le moto elettriche da fuoristrada, GX03 e GX05, capaci, secondo i dati dichiarati, di superare i 100 km/h. La GX05 si distingue per la struttura modulare, che permette di smontarla in pochi minuti e trasportarla nel bagagliaio di un’auto.

Ma quali sono le ambizioni di LYVA in Europa? E quanto di questa mobilità, già diffusissima in Cina, può trovare spazio nelle nostre città? Ne abbiamo parlato con Hu Jihong nella nostra videointervista realizzata a EICMA.