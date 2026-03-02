Lyten rileva Northvolt in Svezia: nasce un polo europeo delle batterie da 16 GWh







Il produttore californiano di batterie Lyten ha completato l’acquisizione degli impianti europei di Northvolt in Svezia. Si tratta di uno dei passaggi industriali più rilevanti dell’anno nel settore batterie europeo. L’operazione consentirà a Lyten di sfruttare una capacità produttiva di 16 GWh, dislocata in oltre 160 ettari di terreno. Nasce ora il più grande centro R&D per batterie in Europa?

L’azienda di San Jose assume così il controllo di un asset dal valore contabile complessivo di 5 miliardi di dollari. Una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri industriali nel Vecchio Continente, in un momento in cui la filiera europea delle batterie è alla ricerca di stabilità e capitali.

Un hub industriale, tra batterie e data center

Nel sito Northvolt di Skellefteå nascerà il cosiddetto “Lyten Industrial Hub”. Un polo che integrerà produzione di celle, sistemi di accumulo e data center alimentati dall’abbondante energia idroelettrica del nord della Svezia. L’idea è quella di concentrare attività energivore e strategiche – dalle batterie all’Intelligenza Artificiale – in un unico distretto industriale a basse emissioni.

In questo contesto si inserisce il ruolo di EdgeConneX, sviluppatore globale di data center controllato dal fondo EQT, che prevede di acquisire da Lyten un’area destinata a un campus fino a 1 GW di potenza. Se realizzato su scala completa, diventerebbe uno dei più grandi poli di data center in Europa. Con evidenti implicazioni sulla domanda di sistemi di accumulo e stabilizzazione della rete.

Linee produttive e filiera locale

Lyten ha annunciato l’immediato riavvio delle attività produttive sia a Skellefteå sia a Västerås. Nel sito Ett verranno prodotte celle agli ioni di litio NMC destinate a un’ampia gamma di clienti: sistemi di accumulo stazionario (BESS), automotive e mobilità elettrica.

Le prime forniture commerciali sono previste nella seconda metà del 2026 e andranno a rifornire l’impianto Northvolt Dwa in Polonia, specializzato nell’assemblaggio di sistemi di accumulo. Parallelamente, il centro di ricerca di Västerås continuerà a sviluppare celle NMC a lunga durata, lavorando insieme al team di Lyten per industrializzare la tecnologia litio-zolfo su scala gigafactory.

L’azienda californiana ha inoltre dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con i sindacati locali per lanciare un programma di riassunzioni nei due siti svedesi. L’obiettivo è assumere oltre 600 nuovi dipendenti nei prossimi 12 mesi, con un’ulteriore accelerazione nei due anni successivi.

La volontà è quella di costruire un ecosistema basato su catene di fornitura locali e lavoratori europei, in linea con le politiche UE sull’industria delle batterie.

Resta da capire in che misura la futura produzione potrà tradursi in forniture per Case auto e operatori energetici del continente. In un contesto regolatorio che punta a rafforzare l’autonomia strategica sulle batterie.

Un banco di prova per l’Europa

L’acquisizione degli asset Northvolt in Svezia si inserisce in un accordo più ampio che comprende anche il sito di Danzica, in Polonia, e altre attività in Germania. Nel complesso, gli asset hanno un valore contabile di 5 miliardi di dollari.

Il finanziamento avviene attraverso investimenti equity di soggetti nordamericani ed europei, oltre a capitali legati allo sviluppo del data center previsto a Skellefteå.

Per l’Europa la partita è aperta. Il rilancio degli impianti svedesi sarà un banco di prova per capire se il continente riuscirà davvero a consolidare una produzione di celle competitiva e stabile nel lungo periodo.

Dopotutto le batterie, come sottolineato dal management di Lyten, sono ormai un elemento chiave per garantire “indipendenza energetica e competitività industriale“, dall’automotive ai data center fino alla resilienza della rete.