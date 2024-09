L’utopia dell’auto elettrica: il caso Norvegia

Un viaggio nell’utopia dell’auto elettrica: nel video qui sotto potete rivivere quello compiuto dal network americano CNBC in un reportage dalla Norvegia. Marco ce lo segnala e lo sintetizza. A beneficio di chi, dopo aver letto le testimonianze di lettori che l’hanno visitata (leggi qui e qui) o i clamorosi record sulla diffusione delle auto elettriche nel Paese Scandinavo, continuano a scrivere che “da noi sarebbe impossibile”.

Pur ammettendo che la Norvegia beneficia di condizioni più favorevoli (ma anche di handicap geografici e climatici) rispetto all’Italia, continuiamo a pensare che la vera differenza sia la volontà politica di affrontare la transizione. Ringraziamo Marco per averci dato la possibilità di dimostrarlo.

di Marco Di Paola

“Vi seguo sempre con molta passione. Volevo segnalarVi questo documentario della CNBC dal titolo che potrebbe essere tradotto in italiano “Come la Norvegia ha costruito una utopia di auto elettriche mentre gli Stati Uniti d’America stanno faticando a far decollare l’elettrico”.

Una politica lungimirante, datata 1990

Nel documentario (a mio giudizio molto interessante) vengono sottolineate le differenze territoriali e di popolazione tra i due paesi (nello specifico il raffronto è con gli Stati Uniti n.d.r.).

Gli ingredienti del successo norvegese sono: un governo, che ha adottato una politica lungimirante pianificata anni a dietro, a partire dai giochi olimpici del 1990, quando ancora l’auto elettrica non aveva le potenzialità di oggi per transitare nella mobilità elettrica.

Costi di ricarica non proibitivi grazie all’energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche norvegesi, stazioni di ricarica costruite nei pressi di centri commerciali e ristoranti (Ikea, McDonald e Buger king per citarne alcuni). Questo rende la sosta piacevole e remunerativa per gli operatori che hanno siglato degli accordi con le compagnie di ristorazione.

La ricarica dovunque: a casa, nei garages e nelle strade. E a prezzi umani

Una infrastruttura di ricarica capillare, incentivi fiscali per l’acquisto di auto elettriche e disincentivi per i veicoli inquinati.

Facilità di ricarica a casa: la stragrande maggioranza dei norvegesi ricarica nei pressi della propria abitazione o nel proprio garage, partendo sempre con il 100% o 80% di ricarica prima di un viaggio.

La città di Oslo ha installato molte stazioni di ricarica nei garage pubblici e nelle strade per permettere anche a coloro che vivono negli appartamenti e non dispongono di un posto auto di avere facile accesso alla ricarica. Le stazioni di ricarica vengono utilizzate solo nei lunghi viaggi o quando ce n’è necessità.

I soldi del petrolio investiti nella transizione

La Norvegia è un paese ricco. Ha investito gli introiti e la ricchezza derivante dalla vendita di combustibili fossili gas e petrolio nella transizione energetica.

Non solo nell’auto elettrica, anche nella produzione di energia rinnovabile come l’eolico. Grazie all’avvento dell’auto elettrica la percentuale di particolato nelle città norvegese si è ridotta del 20%.

Naturalmente la transizione non è stata perfetta. Ci sono problemi ancora da risolvere.

I problemi? Il caos dei pagamenti e l’abbandono dei mezzi pubblici

Soprattutto, il boom dell’auto elettrica ha disincentivato l’uso dei trasporti pubblici. Infatti alcuni degli incentivi come i parcheggi gratuiti verranno piano piano cancellati.

Uno dei problemi ancora da risolvere, tristemente conosciuto a tutto il resto d’Europa, Italia compresa, è la moltitudine di applicazioni e sistemi di pagamento della ricarica, che la rendono complicata. Non mancano anche in Norvegia gli scettici alla transizione ecologica e anche nel paradiso dell’auto elettrica, ci sono ancora tante persone che pensano ancora che un veicolo elettrico possa prendere fuoco o inquina più di un’auto termica nel corso della sua vita.„ Marco Di Paola

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-