L’uovo di Colombo di Scania: una bisarca elettrica per le Ev

Trasportare auto elettriche con una bisarca a gasolio suona come un controsenso: ecco perchè il produttore svedese di veicoli commerciali Scania ha realizzato il primo camion bisarca da 42 tonnellate elettrico basato sullla sua piattaforma P 25.

La prima bisarca completamente elettrica l’ha consegnata ad ARS Altmann Automobillogistik, l’azienda logistica bavarese. La base è sul modello P25 ed è stato attrezzato per il trasporto auto da Kässbohrer.

Nel 2020 Scania ha lanciato il suo primo camion elettrico progettato per la consegna dell’ultimo miglio in ambienti urbani, con un’autonomia fino a 250 km. Lo scorso giugno è poi arrivato un camion regionale elettrico a lunga percorrenza, con batterie da 624 kWh e un’autonomia di 350 km, Si sono poi aggiunti autocarri per il trasporto di legname o autocarri pesanti da 66 tonnellate,ma anche autobetoniere o gru.

al 2030 con almeno il 50% delle vendite totali di veicoli elettrici e la neutralità delle emissioni di carbonio, Con l’obiettivo di arrivaredelle vendite totali di veicoli elettrici e la Scania ha collaborato perfino con i rivali storici Volvo Truck e Daimler per realizzare una rete di 1.700 punti di ricarica per camion im tutta Europa. Fino a 8 auto, 230 kWh di batteria, ricarica in 90 minuti Secondo un rapporto di Price Waterhouse Coopers Strategy (PwC) il futuro dei camion a emissioni zero è roseo: supereranno le loro controparti a combustione interna entro la fine del decennio e, a livello globale, li avranno sostanzialmente sostituiti entro 15 anni.

Con questo camion possono essere trasportate fino a otto auto, con un peso totale combinato fino a 42 tonnellate, che è il massimo consentito in Germania. La sua batteria da 230 kWh può essere caricata completamente in meno di 90 minuti, che è grosso modo il tempo necessario per caricare e scaricare le auto.

Il governo federale finanzia con 188 mila euro

Anche ARS Altmann ha come obiettivo la neutralità del carbonio entro il 2030. perciò entro quella data dovrà convertire la sua flotta, oggi di 650 camion-bisarca, alimentandoli per larga parte con i pannelli fotovoltaici che copriranno i tetti di tutti gli edifici e i depositi del gruppo.

L’acquisto di questo Scania P 25 allestito a bisarca ARS Altmann ha beneficiato di un incentivo di 188.000 euro dal Ministero federale degli affari digitali e dei trasporti. La Germania, che l’altro ieri ha spento la sua ultima centrale nucleare, sembra giocare sul serio la sua partita per la decarbonizzazione.

