Lunga vita alle ibride (plug-in)? Vince la Germania, ma…

Lunga vita alle ibride plug-in: la Germania sembra avere convinto la UE a far sì che le auto col doppio motore, elettrico-termico, si vendano anche dopo il 2035.

Lunga vita alle ibride, un compromesso al ribasso

Ne sapremo di più il 5 marzo, quando Ursula Von der Leyen annuncerà quali sono le decisioni della Commissione sui futuri limiti per le emissioni delle auto di nuova produzione. Sembra proprio che il pressing tedesco abbia dato i suoi frutti e che la Ue abbia accettato che lo zero inizialmente previsto diventi uno zero virgola. Con una deroga anche per le range extender, auto che si muovono grazie al motore elettrico, ma con la batteria alimentata da un motorino termico. Diciamolo subito: è una sconfessione su tutta la linea della posizione tenuta finora da Bruxelles. Un compromesso al ribasso con la foglia di fico di poter continuare a dire che la tecnologia prevalente resta comunque l’elettrico (e l’idrogeno se verrà). Ma al contempo salvando il motore termico e dando di fatto la possibilità di privilegiare questo tipo di motorizzazione nella vita quotidiana degli automobilisti anche dopo il 2035. Siamo in un campionato in cui, come al solito, le regole le detta un giocatore, la Germania, su misura per le esigenze dei suoi marchi.

Ma ora cade l’alibi dell’elettrico come causa di tutti i problemi

I fan del motore termico esultano, con titoloni come quello che abbiamo riprodotto qui a fianco. E con essi i big europei dell’auto, che sono tornati a dettare legge a Bruxelles dopo anni in cui, a causa del Dieselgate, la loro credibilità si era ridotta a meno di zero. E avevano dovuto mandar giù il progressivo inasprirsi delle norme anti-inquinamento, fino all’Euro 7. Adesso però iniza un’altra partita e cade l’alibi (falso) dell’elettrico come madre di tutti i problemi. Non potranno più dire che chiudono fabbriche perché quei cattivoni di Bruxelles si sono fissati con l’elettrico. Dovranno guardare in faccia la realtà e prendere atto del fatto che i cinesi, elettrico o no, stanno arrivando. Con vendite che crescono a due cifre, in Europa e anche in Italia. MG ha annunciato che in gennaio da noi ha fatto +56%, con 4.152 vetture e il 3% di quota mercato. Tutte elettriche? Macché, soprattutto auto ibride. BYD è ancora più aggressiva e pronti ad arrivare ci sono decine di marchi, dirottati sull’Europa dal protezionismo di Trump. Bruxelles ha messo i dazi sulle elettriche cinesi? Loro se ne fottono, hanno una gamma infinita di ibride da proporre, a prezzi molto più concorrenziale rispetto ai signori che da anni strillano contro l’elettrico.

Lunga vita alle ibride, ma i cinesi arriveranno comunque e gli alibi cadranno

Il cuore del problema, come dicevamo, è soprattutto la Germania. Nell’elettrico i marchi tedeschi (con l’unica, parziale eccezione di BMW) non sfondano. Volkswagen con i suoi tanti è in grande difficoltà, ha sfornato una marea di modelli EV, ma le vendite calano, invece di crescere. Ha usato l’alibi dell’elettrico per ristrutturarsi, eliminando personale e chiudendo o vendendo fabbriche. E ora porta a casa un ottimo risultato, grazie anche al lavoro di lobby svolto dal solito ex ministro convertito al remunerativo lavoro di lobby per il made in Germany. In questo Eckart Von Klaeden, oggi responsabile delle relazioni istituzionali di Mercedes. Nell’ibrido plug-in, invece, i tedeschi sono all’avanguardia, con modelli che già oggi fanno 100 km e più in elettrico e non potranno che migliorare di qui al 2035. Ma la partita dei cinesi resta aperta: dazi o no, sono già oggi in grado di proporre ottimi prodotti a prezzi concorrenziali. E saranno sempre più aggressivi. E anche la partita dell’elettrico è tutt’altro che chiusa: questa auto sono destinate a migliorare enormemente di qui al 2030, come prezzi, autonomia e velocità di ricarica. E se i clienti a quel punto deciderano che l’ibrido plug-in è tecnologia superata, non si potrà più dare la colpa a quei cattivoni dell’Europa.

