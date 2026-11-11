L’umanoide entra in campo e raccoglie la frutta, l’abbiamo visto a Eima

Sappiamo degli umanoidi nelle fabbriche – da Mercedes che sta sperimentando gli Apollo a BMW ma pure Xpeng o l’immancabile Musk nei suoi reparti Tesla – ma alla Fiera di Bologna, ad Eima il salone delle macchine agricole – abbiamo vista la versione contadina. E come dice il suo sviluppatore Giampaolo Barbieri, Ceo di Barbieri Group, avrà più successo che negli spazi industriali. Il motivo? “In campagna manca manodopera”. E sempre più lavoratori preparati anche solo a staccare nel modo più idoneo le mele. Ma è pronto a dare una mano nei frutteti? L’ingegnere pensa positivo: «dobbiamo collaudare e validare, penso saremo pronti per il 2027». I tempi possono anche cambiare ma siamo sulla soglia di un cambiamento epocale. Campagna popolate da umanoidi.

Un rover autonomo con un umanoide a bordo

Dopo i trattori autonomi e i robot tagliaerba, l’agricoltura compie quindi un altro passo verso l’automazione. A Eima International, Giampaolo Barbieri, amministratore di Barbieri Group, ci ha presentato una piattaforma innovativa che combina un rover autonomo e un robot umanoide progettato per lavorare nei vigneti e nei frutteti.

L’obiettivo è affrontare una delle sfide più sentite dall’agricoltura europea: la crescente difficoltà nel reperire manodopera specializzata per operazioni come la raccolta della frutta e la potatura. In questo secondo caso ci spiega il Ceo del Gruppo: si smontano le mani e di sostituiscono con degli strumenti per il taglio. Un Edward mani di forbice tra i filari.

Il sistema sviluppato da Barbieri Group nasce da una collaborazione con Blue Mentis, azienda toscana specializzata in intelligenza artificiale che ha già presentato l’umanoide Blue-1, costruito tra Viareggio e la Cina.

Riassumendo: il cuore del progetto è un mezzo cingolato capace di muoversi autonomamente lungo i filari grazie a sistemi di navigazione e visione avanzati. Sulla piattaforma opera un robot umanoide dotato di telecamere e algoritmi di intelligenza artificiale in grado di individuare le attività da svolgere. Le prime applicazioni riguardano due operazioni fondamentali della frutticoltura e della viticoltura: la raccolta e la potatura.

«Abbiamo deciso di iniziare questo progetto di produzione in Italia di un robot umanoide che ha la capacità di muoversi, utilizzare un sistema di visione e decidere le operazioni da fare, nella fattispecie la potatura o la raccolta», ci ha spiegato Giampaolo Barbieri.

Pensato per lavorare nei vigneti e nei meleti

La piattaforma è stata progettata specificamente per gli ambienti agricoli caratterizzati da spazi ristretti e percorsi ripetitivi. Il rover segue autonomamente i filari di vite o i meleti, mentre il robot svolge i compiti assegnati mantenendo una velocità operativa compatibile con gli spostamenti del veicolo. L’idea è quella di creare un vero assistente agricolo capace di affiancare gli operatori umani nelle attività più ripetitive e faticose, aumentando la produttività e rendendo più sostenibile l’organizzazione del lavoro.

La tecnologia è ancora in fase di validazione e collaudo. Secondo Giampaolo Barbieri, il debutto commerciale è previsto nel 2027. Prima dell’arrivo sul mercato, il gruppo punta a verificare sul campo l’efficacia del sistema e a raggiungere prestazioni in grado di giustificare economicamente l’investimento richiesto alle aziende agricole. L’innovazione viene adottata solo quando riesce a generare un concreto ritorno economico, riducendo i costi operativi o compensando la scarsità di manodopera.

Sul mercato rover autonomi ibridi ed elettrici, al lavoro sul trattore

Nello stand di Barbieri sono numerosi i rover autonomi in esposizione ma già sul mercato. «Sono stati acquistati da alcune aziende, soprattutto i modelli ibridi che permettono di offrire l’autonomia necessaria per svolgere le attività, ma abbiamo anche una versione full electric che sta attirando l’attenzione soprattutto nel settore della cura del verde».

Questo il presente, ma si sta lavorando per il futuro Il progetto prevede la progettazione, costruzione e validazione di tre trattori specializzati full electric e delle attrezzature necessarie alle principali operazioni nei vigneti e nei frutteti. Cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione europea, il progetto LIFE X-TRON sviluppa una nuova generazione di trattori specializzati full electric, modulari e intelligenti.

Il progetto nasce per «ripensare la macchina agricola da zero, attorno alle esigenze concrete del lavoro nei filari: precisione, autonomia operativa, versatilità e riduzione dell’impatto ambientale». Queste le specifiche da raggiungere per il gruppo che oltre Barbieri – guida la progettazione del veicolo, la realizzazione dei prototipi, lo sviluppo delle funzioni di guida autonoma e la validazione sul campo – vede protagonista Dellorto – coordinatore del progetto, sviluppa e integra i principali elementi del powertrain elettrico e della batteria – e ARCA Tecnologie, entità affiliata a Dell’Orto e specializzata in elettronica di potenza, sviluppa il caricabatterie di bordo.

Un segnale per l’agricoltura del futuro

Se i test confermeranno le aspettative, il progetto di Barbieri Group potrebbe rappresentare uno dei primi esempi europei di robot umanoide pensato per le attività agricole. Non un semplice prototipo da esposizione, ma uno strumento destinato alla raccolta della frutta e ai lavori nei filari.

L’intelligenza artificiale entra così tra vigneti e meleti potrebbe iniziare una nuova fase della meccanizzazione agricola, fatta non solo di trattori autonomi, ma anche di collaboratori robotici capaci di lavorare fianco a fianco con gli agricoltori.

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