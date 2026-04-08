L’ultima? L’eolico offshore “deturpa” il Viale dei Cipressi (ma dista 60Km)













Contro le rinnovabili tutto fa brodo; perfino la minacciosa presenza di un parco eolico offshore a distanza di 60 km da una costa di “iconica bellezza“. E che dire dei rischi per i vigneti dell’entroterra, oggi protetti da un “fragile microclima“? Peggio ancora se gli aerogeneratori spuntano su un crinale appenninico minacciando “la storica sentieristica del monti liguri“.

Quelli che “non siamo contro le rinnovabili, ma…”

Quelli che «non siamo contrari alle energie rinnovabili ma…». Ma il paesaggio unico e incontaminato…, ma la fauna selvatica…, ma l’inquinamento acustico…, ma il dissesto idrogeologico…, ma il turismo…, ma la speculazione…. Insomma, nessuno si dichiara contrario alle fonti rinnovabili, ma tutti le vorrebbero in casa d’altri.

L’ultima battaglia, però, si combatte in un campo molto più largo di qualsiasi giardino di casa. Addirittura in mezzo al Mar Tirreno, a 55 km dalla costa caparbiamente presidiata dai sindaci dei due Comuni toscani di Castagneto Carducci-Bolgheri e Sovereto. Con relativi comitati di residenti.

Riguarda il progetto di parco eolico offshore galleggiante Atis-Gorgona promosso da Plenitude del gruppo Eni (a fianco la mappa del parco ubicato tra le isole di Gorgona a Nord e Capraia a Sud). E’ uno dei più grandi d’Italia con le sue 48 turbine eoliche flottanti alte 200 metri da 18 MW ciascuna, i suoi 264,5 km² di estensione e una potenza totale di 864 MW, l’equivalente di una media centrale nucleare. Che però potremmo avere in funzione entro il 2030 e non fra 15 o 20 anni, se tutto va bene.

L’eolico offshore e il microclima dei vigneti di Bolgheri

Ma agli oppositori questo non interessa. C’è ben altro bene comune da salvaguardare: il Viale dei Cipressi cantato da Giosuè Carducci nell’ode “Davanti a San Guido“. parco eolico offshore ATI-Gorgona Dista una sessantina di chilometri dal parco eolico offshore ATI-Gorgona, ma secondo una nota congiunta dei due enti locali, può subire «trasformazioni irreversibili» che ne comprometterebbero «l’iconica bellezza». Come? Per esempio rompendo il «fragile equilibrio ambientale, basato su specificità microclimatiche» dei vigneti che lo circondano. Tanto che alla protesta si è associato il Consorzio dei vini di Bolgheri, che ha inviato una lettera al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin.

L’approdo dei collegamenti a terra (con cavidotti interrati) è previsto a Rosignano Marina, una ventina di chilometri più a Nord. Però il Consorzio paventa un consumo di suolo agricolo pregiato. E il duo Bolgheri-Severino addirittura «tralicci e linee aeree che attraversano il Viale dei Cipressi».

Citiamo solo di sfuggita le contestazioni che riguardano il Parco in sè, nella parte a mare: la contiguità con il Santuario dei Cetacei nel Mar Ligure e la prossimità con le isole “incontaminate” di Gorgona (17 km) e Capraia (22 km). C’è anche una contestazione sulla possibile interferenza con le rotte marittime per la Corsica e l’Elba. Anche se i diretti interessati, le compagnie di navigazione, non hanno mosso un dito. Anzi…

E sull’Appennino? No, c’è la “storica rete sentieristica”

Se quello di Bolgheri fosse un caso isolato potremmo quasi sorriderne. Purtroppo non lo è. La sindrome Sardegna dilaga: ogni nuovo progetto energetico sostenibile, che sia eolico su terra o in mare, fotovoltaico di grande taglia o accumulo industriale, deve affrontare l’immutabile liturgia della sollevazione popolare.

Sul crinale del Passo Crociglia, tra il piacentino e la Liguria, si combatte contro il Parco Eolico delle Ferriere (sette turbine all’altezza di 126 metri per una potenza totale di 31,5 MW). Qui, all’incommensurabile bellezza del paesaggio da salvaguardare (vedi foto qui sotto) si unisce la necessità di preservare «la storica rete sentieristica dei monti liguri».

Nelle Marche, Giunta Regionale a guida centrodestra e sindaci di centrosinistra concordano sulla bocciatura di due parchi eolici nelle colline dell‘entroterra maceratese. Sia quello di Caldarola, sia quello di San Severino-Gagliole, cassati dagli amministratori locali, sono sostenuti invece da Legambiente. Che dice: «Continuare a non fare niente significa continuare ad alimentare le lobby del gas». Ma per i sindaci dei due piccoli comuni questi «progetti megagalattici (rispettivamente 9 e 7 aerogeneratori) calati dall’alto» rischiano di «compromettere in modo irreversibile il nostro patrimonio paesaggistico e ambientale» e addirittura di «distruggere l’Appennino».

Stessa musica in Umbria dove giacciono progetti già pronti a partire per 29 aerogeneratori nel Comune di Nocera, 28 nei comuni marchigiani limitrofi, un parco eolico a Foligno da 7 aerogeneratori, altri tre progetti collocati nelle immediate adiacenze di Gubbio (“Gubbio Nord” , “Gubbio Sud” “La Contessa”). In totale 95 pale eoliche. Qui il “no” è in blocco e preventivo. Lo rappresenta il Comitato “Un’altra idea per l’Appennino” (zero eolico in tutta la regione, quindi?) che ha già raccolto oltre 6.000 firme.

L’agrivoltaico fa male alla salute. E il carbone no?

I comitati del “sì alle rinnovabili, ma…” non risparmiano il fotovoltaico, seppure compatibile con l’attività agricola. Nel bresciano protesta (in dialetto) un comitato locale contrario al parco agrivoltaico da 200 mila metri quadrati e 11 MW di potenza a Fornaci, su un terreno già inquinato dagli scarichi della Caffaro. La portavoce lo spiega così: «Non sappiamo ancora abbastanza su questa tecnologia utilizzata per produrre energia, sui possibili effetti sulla natura circostante e per la salute della popolazione». Non ne sanno abbastanza, ma piuttosto che informarsi preferiscono opporsi. Il Comune segue e dà parere negativo, la Lega cavalca la protesta, il PD se la prende con la Regione che non dà «indicazioni chiare».

Intanto il Governo risponde all’emergenza del caro energia prorogando di 12 anni, al 2038, lo spegnimento di tutte le centrali elettriche a carbone italiane. Di quelle in effetti sappiamo abbastanza: sono la fonte energetica più inquinante e più cara di tutte. Eppure aspettiamo ancora di veder nascere un solo comitato del no. Magari con la premessa: «Non siamo contrari alle centrali a carbone, ma…».

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