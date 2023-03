L’ultima di Porro? Una zuppa di balle su fotovoltaico e auto elettriche

“Buongiorno, ho letto l’articolo sulle sparate di Porro che sosteneva, senza peraltro fare calcoli, che per alimentare tutte le auto elettriche bisognerebbe ricoprire l’Italia di fotovoltaico. E allora facciamoli questi conti, e poi divulghiamoli.

Partiamo dal presupposto che volessimo fare energia rinnovabile solo da fotovoltaico per alimentare le auto elettriche per “stare al gioco” (sapendo quindi che la superficie calcolata sarà poi in eccesso).

Era già stato piu volte calcolato che se tutte le auto fossero elettriche occorrerebbero 70 TWh di energia aggiuntiva all’anno (produzione attuale circa 320).

70 TWh sono 70.000 GWh, ovvero 70 milioni di MWh, ovvero 70 miliardi di KWh.

Sappiamo che 1 kWp di fotovoltaico produce mediamente 1.200 kWh/anno ma teniamoci molto bassi e consideroamo solo 1.000 kWh/anno per kWp (il che semplifica anche i calcoli). Con questa producibilità dunque servirebbero 70 milioni di kWp.

Nel caso di moduli a terra servono circa 12 mq per kWp per rispettare le distanze di ombreggiamento tra file di moduli, ma nel caso di moduli su falde di tetto bastano 6 mq. Ma mettiamoci sempre nel caso peggiore, ovvero di utilizzare solo superfici pianeggianti (quindi 12 mq). 70 milioni x 12 fa 840 milioni di mq. Se ne facciamo la radice quadrata otterremo la lunghezza del lato di un quadrato che adibito a produzione fotovoltaica garantirebbe tutta l’energia elettrica necessaria per un parco auto totalmente elettrico (ovviamente sarebbero installati anche i necessari accumuli).

Ebbene il nostro quadrato fotovoltaico avrebbe un lato di…

Basterebbe un quadratino di 29 Km di lato