“Follie” nucleari: riaprire per Microsoft la centrale dell’incidente del ’79

Microsoft e Constellation Energy hanno annunciato la riapertura dell’impianto nucleare di Three Mile Island, dove nel 1979 avvenne la parziale fusione di uno dei reattori. Il colosso hi-tech acquisterà tutta l’energia prodotta per 20 anni: servirà ad alimentare i supercomputer e i data center utilizzati per lo sviluppo dei progetti legati all’Intelligenza artificiale della multinazionale.

Si tratta di un accordo per certi versi storico. Per almeno tre motivi. A 45 anni dal più grave incidente nucleare negli Stati Uniti, viene riaperta la centrale sull’isola di Three Mile in Pennsylvania. E per la prima volta l’intera produzione di una centrale nucleare è a disposizione di un solo cliente.

Ma soprattutto dà l’idea di quante energia occorra per alimentare lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali. Con Microsoft che preferisce il nucleare agli impianti rinnovabili (come hanno fatto per ora Google e Amazon), appellandosi al fatto che il nucleare non ha emissioni di CO2.

Al cinema, da “Sindrome cinese” a “Silkwood”

L’incidente di Three Mile Island è pieno di significati per le generazioni degli anni ’60-’70. E’ lo stesso periodo delle prime grandi mobilitazioni contro l’uso dell’energia nucleare e i pericoli di un incidente sull’ambiente e sull’uomo.

Lo stesso in cui si tennero a New York i concerti “No Nuke”, a cui parteciparono le grandi star della musica rock americana. Ma anche dell’impegno di Hollywood sul tema, con film come “La sindrome cinese” e “Silkwood”.

Il gruppo Constellation vuole riaprire l’impianto nucleare con un contratto di 20 anni con Microsoft

Constellation Energy, proprietaria dell’impianto, ha colto al volo l’occasione che gli offre Microsoft perché aveva già intenzione di riavviare l’unità 1 di Three Mile Island – quella adiacente al reattore parzialmente fuso, entro il 2028 a un costo di circa 1,6 miliardi di dollari.

E’ anche il segnale di come l’industria nucleare abbia rialzato la testa in questi ultimi anni. Cercando di tornare centrale in questa fase di transizione e contando sul fatto che può essere presentata come energie senza emissioni. Nonostante si tratta di una tecnologia sempre più costosa e in declino.

“La centrale nucleare non avrebbe mai dovuto essere chiusa“, ha dichiarato non a caso Joseph Dominguez, amministratore delegato di Constellation, in un comunicato stampa. “L’impianto nucleare produrrebbe tanta energia pulita quanta ne hanno prodotta tutte le fonti rinnovabili costruite in Pennsylvania negli ultimi 30 anni“, ha aggiunto.

