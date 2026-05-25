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il25 Maggio 2026
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Lui reagisce così trovando la ricarica occupata da abusivi…

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Lui reagisce così, trovando la ricarica occupata da abusivi. Prende a mazzate le auto parcheggiate impropriamente con un estintore…

Lui reagisce così: prende a mazzate le auto in sosta

Lui reagisce così
Qui e sopra due immagini del folle raid in una stazione di ricarica.

Il video, presumibilmente girato in Cina, è stato postato su LinkedIn da un utente neozelandese, Gavin Shoebridge. E ritrae un tipetto che arriva in una grande stazione di ricarica con la sua mini-car. E, vedendo tutte le postazioni occupate da auto non in ricarica, non trova di meglio che usare l’estintore dell’auto per colpire i veicoli piazzarti impropriamente. Chiariamo subito che si tratta di un comportamento criminale e folle. E che c’è da sperare che le immagini siano servite alla Polizia Locale per identificare questo pazzo e appioppargli la giusta punizione. Ci sono però cose strane nel video. A comincare dal fatto che negli ultimi secondi compare un poliziotto che non sembra intervenire con la dovuta efficacia. Assistendo senza intervenire al colpo finale. Ovvero lo sciagurato che risale in macchina e tampona una delle auto in sosta. Peraltro con danni prevedibilmente più gravi alla sua mini-car che al Suv parcheggiato.

Arriva un poliziotto mentre lui tampona una delle auto

lui reagisce così
Scena finale: lo scaigurato tampona un Suv in sosta mentre arriva un poliziotto.

Ovviamente i commenti, una novantina, sono tutti di condanna del comportamento inaccettabile del protagonista del Video. Anche se qualcuno non nasconde di avere pensato di farsi giustizia da sé, davanti a colonnine occupate da abusivi. Lo stesso Gavin ha aggiunto un suo commento: “Questo guidatore di veicoli elettrici si è stancato così tanto di vedere la gente parcheggiare nei posti di ricarica che ha fatto come Michael Douglas nel film Falling Down. Non dico di essere d’accordo con lui, ma credo che quei due piloti non bloccheranno mai più un caricabatterie, non credete?”. No, noi crediamo che non spetti a chi subisce un torto di farsi giustizia da sé. In nessun caso, tantomeno in questo.

 

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