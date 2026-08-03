Luglio magro per l’elettrico: solo 7 mila auto vendute







Luglio magro per l’elettrico: esaurita la coda degli incentivi 2025, le vendite calano a quota 7.368. Quota di mercato 5,9%.

Luglio magro per l’elettrico: BYD Dolphin Surf in testa

Sezna aiutino statale, le auto elettriche in Italia non si vendono. È la morale che si trae dai dati di luglio, in netto calo rispetto ai mesi precedenti. E ben lontani da quelli dei principali mercati europei. In Francia, per esempio, nel mese che ci lasciamo alle spalle le EV vendute sono state oltre 44 mila, con una quota di mercato del 35%. Da noi nessun modello si avvicina alle mille immatricolazioni e le prime piazze sono ancora a favore di modelli cinesi. Con la BYD Doplhin Surf (foto sopra) prima a quota 572 e la Leapmotor T03 a 517. Quest’ultima ha interrotto la corsa che, sfruttando il bonus statale, l’ha portata a grandi risultati nel primo semestre. La T03 resta nettamente in testa nel totale dei primi 7 mesi del 2026, con 22.358 immatricolazioni. Tesla fuori dalla top ten.

Molto più vendute le ibride plug-in: 13 mila immatricolazioni

La frenata dell’elettrico avviene in un mese in cui il mercato italiano ha avuto in generale un andamento positivo. Con 123.184 immatricolazioni totali, il mese registra un incremento del 3,9% rspetto a luglio 2025. Nel bilancio dei primi 7 mesi dell’anno, i volumi complessivi raggiungono 1.060.175 unità, +’8,9%. Continuano a vendersi molto bene le ibride plug-in, raggiungendo una quota del 10,5% in luglio , con un incremento di 3 punti percentuali rispetto al 7,5% di luglio 2025. E sostanzialmente in linea rispetto al 10,6% di giugno. A guidare questo risultato è in particolare il canale del noleggio a lungo termine, che a luglio assorbe il 45% delle immatricolazioni totali di PHEV. Complessivamente, la quota dei veicoli ricaricabili nel mese si attesta al 16,4%.