Luglio elettrico 2025: Leapmotor T03 al 1° posto

Luglio elettrico 2025: il mercato cresce, anche se molti potenziali clienti aspettano i bonus governativi che dovrebbero entrare in vigore da settembre.

Luglio elettrico 2025: vendite +40%, Leapmotor T03 al primo posto.

Anche nel mese di luglio il mercato italiano delle auto elettriche prosegue nel suo trend positivo. Sono 5.764 le EV immatricolate. con un aumento del 40,59% rispetto a luglio 2024. La quota di mercato si attesta al 4,85%, in crescita rispetto al 3,27% dello stesso mese dell’anno scorso. Nel complesso, nei primi sette mesi del 2025 sono state immatricolate 50.539 auto elettriche (+30,86%), con una market share del 5,17%, superiore al 3,8% registrato tra gennaio e luglio dello scorso anno. Al 31 luglio, il parco circolante elettrico in Italia raggiunge quota 324.611 veicoli. Sorpresa nella classifica dei modelli più venduti: in un mercato molto frammentato, la cinese Leapmotor T03 conquista il primo posto, anche se con solo 282 immatricolazioni. Ancora male Tesla, che scivola al 5° e 6° posto con Model Y e Model 3. “Il mercato continua a mostrare segnali di tenuta, ma l’attesa per i nuovi incentivi rischia di trasformarsi in un freno” osserva Fabio Pressi, Presidente di Motus-E. “È positivo che il Governo annunci, per settembre, l’arrivo di nuove agevolazioni mirate alle fasce a basso reddito. Ora bisogna essere veloci e chiari, i tempi per spendere le risorse sono stretti. Per far raggiungere all’Italia i livelli di quote di mercato degli altri paesi europei c’è bisogno di misure continuative negli anni, come la revisione della deducibilità dei costi di acquisto e noleggio delle auto aziendali”.

Ma quota di mercato ancora risibile rispetto ai grandi mercati europei

A livello generale, considerando tutte le alimentazioni, a luglio il mercato auto italiano è in calo (-5%) rispetto allo scorso anno, con 118.948 immatricolazioni. Da gennaio a luglio, le registrazioni si attestano a 977.522 unità, in flessione rispetto al 2024 (-3,71%) e ben lontane dai livelli pre-covid. Nel confronto europeo, secondo gli ultimi dati disponibili relativi a giugno 2025, la quota di mercato delle auto elettriche si è attestata al 17,22% in Francia, 18,47% in Germania, 9,64% in Spagna e 24,78% nel Regno Unito. Nello stesso mese, l’Italia si è fermata al 6,06%, mentre Paesi come Belgio e Olanda registrano rispettivamente il 30,40% e il 35,35%.“Anche i fringe benefit aziendali iniziano a dare segnali interessanti, soprattutto nel segmento dei plug-in hybrid”, aggiunge Pressi. “Uno strumento che nei prossimi mesi potrà contribuire alla diffusione dei veicoli full electric”

– Leggi anche: Tesla sospende le vendite di Model S e Model X

– E qui: se i giovani non comprano auto ci sarà un perché: il VIDEO