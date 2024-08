Luglio elettrico 2024: effetto bonus finito

Luglio elettrico 2024: effetto bonus già esaurito, si torna a un misero 3,4% di quota di mercato. Restiamo il mercato più depresso d’Europa per le EV.

Luglio elettrico 2024: si salva solo la Volvo EX30

L’accelerazione di giugno è stata un fuoco di paglia: le elettriche avevanono raggiunto l’8,3% del mercato totale solo grazie ai maxi-incentivi, esauriti nel giro di poche ore. E con luglio si torna a una quota di mercato risibile, il 3,4%, che corrisponde a 4.292 auto vendute. Poco più di quante se ne vendettero nello stesso mese del 2023, 4.127, a dimostrazione di quanto il nostro sia un mercato stagnante. Sul podio finiscono due auto made in Cina, sulle quali grava per i prossimi mesi l’incognita dei maxi-dazi europei. Al primo posto c’è la Volvo EX30, con 401 immatricolazioni, al terzo la MG4 con 252. Tra loro, seconda, c’è la Tesla Model Y, a quota 279. Torna nella top ten la Nissan Leaf, al 9° posto, ma solo grazie ai fortissimi sconti che ne accompagnano l’uscita di scena.

I costruttori chiedono nuovi incentivi, ma il governo…

Le associazioni dei costruttori sono le prime a criticare le modalità con cui il governo ha impostato i bonus: “Questo risultato è la chiara dimostrazione del fatto che gli attuali incentivi, così impostati, non sono assolutamente sufficienti a sostenere la crescita in modo strategico e duraturo finalizzato alla transizione“, lamenta il presidente dei costruttori Unrae, Michele Crisci. ““Data l’insufficienza evidente dello stanziamento per la fascia 0-20 g/Km (le elettriche), come prima cosa ci aspettiamo che i 240 milioni di fondi residui già stanziati per gli incentivi, possano prontamente essere resi disponibili dal Governo. Inoltre – continua Crisci – Chiediamo che vengano recuperati i 250 milioni di euro previsti per il 2025 e ad oggi prelevati dal DL Coesione”. Ma il governo fa orecchie da mercante: ripete che gli incentivi sono stati un successo e pensa già al 2025, con le idee per la verità piuttosto confuse.

