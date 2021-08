Luglio elettrico 2021: la 500 ritorna in testa

Luglio elettrico 2021: poco più di 5 mila le EV vendute, in un mese duro per tutto il mercato dell’auto. Comandano le piccole, con la solita 500, Twingo e e-Up.

Crollo del mercato italiano dell’auto a luglio. Con 110.282 immatricolazioni siamo al livello più basso dell’anno. In calo per la prima volta non solo nei confronti dello stesso mese del 2019, ma anche di luglio 2020, l’anno della pandemia.Fra le alimentazioni forti flessioni interessano le vendite di auto a benzina, diesel e metano. Calate rispettivamente al 27,4% di quota (31,5% nella media anno), al 22,7% (24% nei 7 mesi) e al 2% (2,4% nella media 2021). Il Gpl sale all’8,4% di rappresentatività (6,6% nel cumulato). In rapida e progressiva ascesa le vetture elettrificate: le elettriche pure raggiungono il 4,6% (3,5% nei 7 mesi), le ibride plug-in al 5,6% ( 4,4% di media nei 7 mesi). Le “auto con la spina” salgono quindi oltre il 10% di quota. Le ibride arrivano invece al 29,4%. Nuovo calo delle emissioni medie di CO 2 delle nuove auto: in luglio si riducono del 16,5% a 119 g/km rispetto ai 143 del 2019. Qui altre info e statistiche.

Tra le EV vincono le piccole: 500, Twingo, e-Up

I numeri sono comunque modesti anche per l’elettrico: nessun modello arriva a mille unità immatricolate. Il motivo è anche di carattere tecnico: le grandi Case, Tesla in primis, spingono molto sulle vendite a fine trimestre, dato che i bilanci vengono pubblicati con questa cadenza. Non a caso il Model 3, dopo l’exploit di giugno, è addirittura scomparso dalla top ten. Top ten che è ancora una volta guidata dalla 500 (883 consegne), da Twingo (629) e Volkswagen e-Up (374). Seguono Smart ForTwo e Volkswagen ID.3, con numeri ancora più contenuti. Per la prima volta in casa Peugeot la e-2008, un Suv, supera la e-208. Stupisce anche l’assenza dalle prime 10 della Volkswagen ID.4, che in Italia ancora non seduce come in altri mercati.