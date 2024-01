L’Ue rinvii al 2040 lo stop alle termiche. Ma il clima aspetterà?

Sono le alluvioni a rappresentare il rischio più elevato per la mortalità: secondo lo studio causerebbero da sole 8,5 milioni di decessi entro il 2050. La siccità, indirettamente collegata al caldo estremo, è la seconda causa di mortalità (la previsione è di 3,2 milioni di morti). Ma sono le ondate di calore, cioè lunghi periodi di temperature elevate e umidità, a rappresentare il costo maggiore in termini economici: 7,1 trilioni persi a causa della perdita di produttività.

Questi eventi estremi “stanno già causando significative perdite economiche, distruzioni di infrastrutture e malattie“, spiega il rapporto. E ricorda che a settembre 2023, gli Stati Uniti avevano già raggiunto il record di un miliardo di dollari persi a causa dei disastri naturali come le tempeste tropicali, gli incendi alle Hawaii, le alluvioni in Vermont e le piogge torrenziali in California.