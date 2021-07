L’Ue ha deciso: addio auto termiche dal 2035

Dal 2035 in poi nell’Ue non potranno più essere vendute auto a combustione interna. O meglio, veicoli che emettono CO2. In altre parole saranno banditi tutti i veicoli a benzina e diesel e saranno ammessi solo veicoli elettrici, ad idrogeno o alimentati da carburanti alternativi, i cosiddetti e-fuel. E’ una delle proposte (sicuramente la più dirompente) presentate ieri dal presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

La decisione choc di Ursula von der Leyen

«Oggi presentiamo una strategia con la quale raggiungere i nostro obiettivi climatici, che non sono solo un impegno politico, sono ormai un obbligo giuridico», ha spiegato in una conferenza stampa la von der Leyen.