L’UE alza l’asticella sul clima: -90% di emissioni al 2040. Ma frena sulle regole

Alla vigilia del vertice Cop30 e il giorno stesso in cui UNEP lancia un nuovo allarme sul clima, l’Ue ha adottato l’ambizioso obiettivo di ridurre del 90% le sue emissioni di CO2 entro il 2040. Allentando tuttavia i vincoli.

Come chiedevano Commissione e Parlamento europeo, l’Ue ha alzato l’asticella della decarbonizzazione per la tappa intermedia 2040 (-90% rispetto al 1990, in vista delle emissioni nette zero previste per il 2050). Ma nel contempo ha introdotto alcune clausole che ammorbidiscono i vincoli (e mantengono margini di incertezza per governi e investitori). Con questo documento, sottoscritto dai ministri dell’Ambiente e approvato a maggioranza qualificata solo dopo una notte di trattative, Bruxelles si presenterà avendo “fatto i compiti” all’appuntamento di Belem, in Brasile, per la COP30 (dal 10 al 25 novembre).

Gli scienziati dell’ONU: verso un catastrofico + 2,5 gradi

In vista dell’annuale meeting sul clima promosso dall’ONU, gli scienziati dell’UNEP (United Nations Environmet Programme) , nel loro Emissions Gap Report 2025, avvertono che il mondo è ancora fuori dalla traiettoria climatica fissata con l’Accordo di Parigi e viaggia verso un catastrofico aumento delle temperature medie di 2,5 gradi a fine secolo. La distanza tra promesse e azioni, insomma, resta ancora pericolosamente ampia.

Ma l’Europa (divisa) prova a dare il buon esempio

A Bruxelles, dopo una maratona negoziale durata fino a tarda notte, i Ministri dell’Ambiente UE hanno trovato l’accordo su un obiettivo vincolante al 2040, con la possibilità di utilizzare crediti internazionali fino al 5%. È stato anche approvato il nuovo NDC europeo – l’impegno al 2035 previsto dall’Accordo di Parigi – che verrà comunicato alle Nazioni Unite entro fine anno.

L’Europa cerca dunque di dare un segnale di leadership, ma resta il rischio di un divario tra promesse e attuazione, specie se il contesto politico e finanziario non sarà coerente.

L’intesa, arrivata dopo oltre 24 ore di negoziati, prevede però una clausola di revisione su base biennale a seguito di una valutazione da parte della Commissione dell’attuazione della legge sul clima. E una clausola di salvaguardia proposta dalla Francia che tira il freno in caso di particolari eventi (crisi economico-finanziarie, per esempio).

Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia. Belgio e Bulgaria si sarebbero astenute. Il computo totale dei non favorevoli non è ancora noto, ma la presidenza danese ha detto che l’intesa ha ottenuto il sì di Paesi membri comprendenti l’81,9% della popolazione europea.

Il ruolo controverso dell’Italia: vota sì ma…

L’Italia ha giocato un ruolo determinante ma controverso. Roma ha spinto per introdurre la clausola di revisione biennale rispetto al normale ciclo quinquennale previsto dalle regole UE. Inoltre ha accettato un compromesso che comporta la perdita di una parte delle risorse dell’ETS2, il nuovo sistema europeo di scambio delle emissioni. Per l’Italia, il valore stimato oscilla tra 15 e 21 miliardi di euro, fondi destinati a sostenere cittadini e imprese nella transizione energetica.

Questa misura, secondo molti osservatori, potrebbe distogliere attenzione e fondi dalle politiche nazionali di riduzione delle emissioni nel breve termine. E rischia di diventare un alibi per rallentare la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti.

Una maggiore flessibilità, infine, può sembrare utile, ma rischia di indebolire la credibilità del pacchetto 2040 e di creare incertezza per gli investimenti in tecnologie pulite.

Per Luca Bergamaschi, direttore esecutivo del think tank climatico italiano ECCO, si tratta di «un segnale positivo. Nessun grande blocco di Paesi emettitori ha obiettivi così ambiziosi per i prossimi 15 anni, al netto delle flessibilità».

L’allarme dell’UNEP: troppi Paesi fuori traiettoria

Infatti, proprio su quest’ultima evidenza lancia l’allarme il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). Secondo l’Emissions Gap Report 2025, meno di un terzo dei Paesi dell’Accordo di Parigi ha aggiornato i propri piani climatici. E anche con la piena attuazione degli impegni attuali, il pianeta si dirige verso un riscaldamento di 2,3–2,5°C entro fine secolo, ben oltre i limiti di sicurezza.

«Nonostante tutti gli avvertimenti, il mondo ha continuato a emettere gas serra a livelli record, quindi questa conclusione non è stata inaspettata», ha commentato amaramente Martin Krause, Direttore della Divisione Cambiamenti Climatici dell’UNEP. «Ma dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutti. Il cambiamento climatico è reale, sta accadendo e, se non interveniamo al più presto, le conseguenze saranno gravi».

Abbiamo tutto per salvarci, manca solo la volontà politica

Il rapporto UNEP mostra che la traiettoria mondiale è solo lievemente migliorata rispetto al 2024 (2,6–2,8°C). «Un superamento temporaneo di 1,5°C è ormai inevitabile, ma l’obiettivo resta raggiungibile se aumentiamo le ambizioni», ha ricordato il segretario generale dell’ONU António Guterres, invitando i Paesi ad accelerare.

Secondo l’UNEP, infatti, per mantenere il riscaldamento sotto i 2°C servirebbe una riduzione del 25% delle emissioni globali entro il 2030 e del 40% per restare vicini a 1,5°C.

E’ possibile? Sì, sostiene il il rapporto: nel decennio trascorso dalla firma dell’Accordo di Parigi, abbiamo assistito a un’impennata nell’uso delle energie rinnovabili, sostenuta in gran parte dal crollo dei costi. Ciò ha preparato il mondo per un futuro a basse emissioni di carbonio, caratterizzato dall’abbandono dei carburanti fossili, crescita economica e sicurezza energetica.