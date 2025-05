Lucietta, il taxi boat elettrico al Salone di Venezia (29 maggio/2 giugno)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Arriva Lucietta, taxi boat elettrico che giustamente Repower, Nauta Yachts e il Cantiere Nautico Serenella di Murano propongono al Salone di Venezia (dal 29 maggio al 2 giugno). La città con una delle più alte densità di traffico su acqua al mondo. La vetrina ideale anche se in Laguna dominano i vaporetti super inquinanti per il trasporto pubblico. Si confida nei privati, ad iniziare dai tassisti. Nonostante i problemi della mobilità veneziana al Salone è ricca l’offerta di barche elettriche. Un appuntamento da non perdere.

Lucietta, il primo taxi boat elettrico

Questo primo taxi boat è il frutto della collaborazione tra Repower, Nauta Yachts e il Cantiere Nautico Serenella di Murano. Partiamo dalle dimensioni: lunga 9,30 metri e larga 2,30, è dotata di un motore da 200 kW alimentato da un pacco batterie da 180 kWh. A bordo fino a 14 persone e una velocità massima di 28-30 nodi.

Sull’autonomia finalmente una scheda tecnica che offre diverse tempistiche legate alla velocità. A basse velocità, in alcune aree della Laguna ci sono limiti stretti da rispettare, l’autonomia non è un problema.

Secondo i costruttori questa soluzione permette di offrire il servizio coprendo il turno di lavoro. Con percorrenze più lunghe e conseguente maggiore velocità però resta fondamentale una efficiente rete di ricarica fast che permetta di avere a disposizione l’energia necessaria. Nella tabella qui sotto anche i tempi di ricarica.

Bocchiola di Repower: “Lucietta nuovo standard per la mobilità in Laguna”, usato anche il vetro riciclato di Murano

«Lucietta rappresenta un nuovo standard per la mobilità in Laguna – ha dichiarato Fabio Bocchiola, Ad di Repower Italia –. È il frutto di anni di esperienza nella mobilità elettrica e di un processo di ascolto dei tassisti veneziani».

Prima della progettazione si è realizzato un sondaggio tra gli operatori del servizio taxi per comprendere esigenze e aspettative. Le indicazioni sono diventate la base del progetto, poi sviluppato da Nauta Yachts poi realizzato del Cantiere Serenella.

Tra gli elementi green di Lucietta gli inserti realizzati con scarti di vetro di Murano, grazie alla collaborazione con la startup Rehub.

«Abbiamo voluto creare un’imbarcazione nativa veneziana, perfettamente integrata nel paesaggio urbano e nelle abitudini lavorative di chi ogni giorno vive i canali» parole di Andrea Salvagno del Cantiere Serenella.

Un ricco salone elettrico

Il 29 maggio prenderà ufficialmente il via la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia. Ospitata nell’affascinante cornice dell’Arsenale, luogo simbolo della tradizione marittima della città. Con oltre 270 espositori e 300 imbarcazioni distribuite su 55.000 mq di bacino acqueo.

Il comunicato ufficiale già nelle prime righe fa riferimento alla sostenibilità. Nonostante non lo sia per niente l’attuale sistema di trasporto pubblico, ma anche privato. Il Comune guidato da Luigi Brugnaro è caduto nel ridicolo l’anno scorso quando ha voluto coprire il fumo di un vaporetto con un filtro. Non è andata bene e tanti veneziani hanno segnalato il post fake (leggi).

«Con uno spazio dedicato alle propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno, il Salone metterà in luce le nuove frontiere della sostenibilità in mare». I visitatori potranno ammirare le anteprime mondiali, tra cui il «Pershing GTX 70 e il Ferretti Yacht 940, esempi di una nautica sempre più attenta all’ambiente e alle nuove esigenze di navigazione».

Qui il programma completo degli eventi.

