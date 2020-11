Lucid Air sfida Tesla Model S e Porsche Taycan

Lucid Air lancia la sfida a Tesla e anche a Porsche, promettendo che diventerà il nuovo riferimento nelle auto elettriche prestazionali.

Lucid Air, prodotta in Arizona con fondi sauditi

La sfida a Elon Musk non poteva che arrivare da un’ex Tesla. Peter Rawlinson, ora numero uno di Lucid Air, ha lavorato nel team che ha progettato il Model S. E anzi, in una lunga intervista a Forbes rivendica di avere messo la sua firma sul 70% dei brevetti presenti in quell’auto. Il Model S, a giudizio di Rawlinson, in tutti questi anni è stato un riferimento, ma nel 2021 arriverà sul mercato la macchina che farà fare all’elettrico un salto in avanti. E naturalmente è la Lucid Air, che verrà prodotta in un nuovo stabilimento a Casa Grande, in Arizona. La Air è una sportiva a quattro porte, a cui farà seguito due anni dopo un SUV, denominato per il momento Project Gravity. Insomma, la Lucid pensa in grande e sembra avere le spalle ben coperte, avendo il sostegno finanziario del Fondo Sovrano Saudita, rimpinguato, ironia della sorte, con i ricavi del petrolio.

Lucid Air dichiara un’autonomia di 830 km

Rawlinson non è uno sconosciuto. Ha lavorato alla Jaguar ed è stato direttore tecnico della Lotus, dove ha progettato la Imola. Con la Lucid ha progettato il pacco-batterie di 2° generazione per le monoposto di Formula E. Ma ora è davanti alla sfida della vita. I numeri dichiarati dalla Lucid Air sono impressionanti: 830 km di autonomia, accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Roba da sfidare anche Ferrari e McLaren, non solo Tesla e Porsche.

“Lucid Air ha un’unità di trasmissione anteriore e posteriore composta da motore, inverter, riduttore e differenziale. La nostra unità motrice può produrre 650 cavalli ma pesa 74 kg. L’unità di trazione posteriore della Porsche Taycan con riduttore pesa circa 175 kg e produce 500 cavalli. Taycan ha un riduttore solo sul retro “, ha spiegato a Forbes. Delineando una sfida ambiziosa, visto che la Porsche elettrica è un grande successo, con 20 mila unità vendute già quest’anno.

Ricarica rapidissima: “In 20 minuti energia per 480 km”