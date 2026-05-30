Luce o Roadster, Tesla o Ferrari: quale sarà meglio?







Luce o Roadster, Tesla o Ferrari: quale delle due sarà meglio? Un lettore chiede un confronto tra due top car elettriche molto attese. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@Vaielettrico.it. Nella foto sopra: la Tesla Roadster.

Luce o Roadster? “Come prestazioni non c’è confronto…”

“Ho letto svariati articoli sulla nuova Ferrari Luce, senza però trovare l’accostamento più logico che mi sarei aspettato. Ovvero un paragone con la Tesla Roadster, altro super-modello elettrico in arrivo. Sui social leggo di prestazioni molto più performanti per la Roadster, sia come accelerazione sia come velocità di punta. Si parla di 0-100 in 1,9 secondi e di una velocità massima di 400 km/h. E, conoscendo Tesla, credo che ci si aspetti un prezzo ben più abbordabile rispetto ai 550 mila euro che devi sborsare per la Luce. Voi che notizie avete? Sapete quando arriverà sul mercato la Roadster? Grazie per un’eventuale risposta”. Marco Grassi

Numeri da capogiro per la Tesla, ma quando arriva?

Risposta. Questa del lancio della nuova Roadster è una telenovela che dura da anni, senza che se ne conosca la fine. L’auto è ordinabile sul sito Tesla, versando 43 mila euro di anticipo. Ma al momento non si conosce né il prezzo né la data di inizio consegne. Anche se il primo sarà sicuramente inferiore ai 550 mila euro della Luce. La presentazione, prevista per aprile, non c’è stata. E lo stesso Elon Musk aveva parlato di almeno un anno di tempo dopo il reveal ufficiale. Le prestazioni annunciate sono in effetti impressionanti: 400 km/h di velocità di punta, accelerazione da 0 a 100 in 2,1 secondi, mille km di autonomia. Per la Luce la Ferrari dichiara 310 km/h di velocità massima, 0-100 in 2,5 secondi e 530 km di autonomia. Ma la cosa che colpisce di più nel guardare le foto dei due modelli è che Tesla ha scelto per la Roadster uno stile che fa molto Ferrari. Compreso il colore rosso delle prime foto.Mentre il Cavallino per la Luce ha scelto linee decisamente di rottura, scatenando enormi polemiche.