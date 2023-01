Luce e gas, i consumi calano e i prezzi presto…

Luce e gas: i consumi calano e i prezzi pure. La conferma viene da S&P, una delle società più note nel rating. E soprattutto dal n.1 di Arera, Besseghini.

Luce e gas, S&P: “Non si vedono più pericoli di tagli alle forniture”

In Italia il consumo di gas ed elettricità ha registrato un netto calo a fine 2022. Lo rileva Renato Panichi di S&P Global Ratings, presentando l’Economic Outlook sul 2023. ‘Il consumo di gas tra gennaio e novembre del 2022 è stato dell’8% al di sotto rispetto allo stesso periodo del 2021. E in novembre addirittura del 21% inferiore”, ha spiegato. La domanda di elettricità, d’altra parte, è rimasta stabile sui livelli del 2019 fino ad agosto, ma in calo da settembre. La riduzione dei consumi ha anche consentito di “mantenere le scorte a livelli elevati”. Emmanuel Dubois-Pellerin, altro manager di S&P ha aggiunto che “potremo avere ancora due inverni un po’ difficili, ma il rischio di taglio fisico di forniture a famiglie e imprese è remoto’ sia nel 2023 che nel 2024. E il peggio potrebbe essere alle spalle'”. S&P si attende che le riserve di gas europee si manterranno almeno a un tranquillizzante 50% a inizio di aprile, fine della stagione invernale.

Arera considera probabile un taglio del 20% delle bollette

“Dipenderà da quello che accadrà nei prossimi venti giorni, sicuramente quel 20% del quale si sta parlando potrebbe essere una dato che si consoliderà. A meno di fatti particolarmente strani nei giorni a venire“. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, a 24 Mattino su Radio 24, in riferimento al prezzo del gas. Prezzo a cui è legato anche quello dell’elettricità. Besseghini ha anche sottolineato che “se termina il servizio tutelato non è che il mercato libero non sia a sua volta regolato, restano i controlli dell’Autorità e dell’Antitrust. Non entriamo in una giungla selvaggia in cui tutto succede liberamente. Sono diverse le caratteristiche di tutela e non c’è un’indicazione di prezzo, peraltro in questo momento relativamente minoritaria com’è quella che fa il servizio di tutela“.

