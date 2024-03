Lotus, Tesla, KGM, Enel: settimana flash

Lotus Emeya, annunciato il prezzo- Tesla ribatte con un video alle critiche al Cybertruck – Il Suv di KGM – Record per Enel Grids / Settimana in 4 flash.

Lotus Emeya, hyper GT con hyper prezzi: da 111.490 euro

La Lotus ha annunciato i prezzi della sua hyper-GT, la Emeya, che affianca nella gamma elettrica della Casa inglese la Eletre (qui il racconto di uno dei primi clienti italiani). La Lotus parla di “un prezzo competitivo nel mercato dei GT di lusso“, e che la Emeya sarà disponibile in 3 allestimenti. Siamo comunque sopra i 100 mila euro, nel super-lusso: Emeya, a partire da 111.490 euro – Emeya S, per chi privilegia il comfort, a partire da 132.560 euro – Emeya R, la versione piú potente e completa, a partire da 157.200 euro. Presentata in Cina il 16 gennaio, la nuova Lotus arriverà in Europa nel terzo trimestre del 2024. Ed è super-prestazionale in tutto, anche nella ricarica. Con una colonnina HPC da 350kW può passare dal 10% all’80% in soli 18 minuti, con autonomia WLTP fino a 610 km. “Quanto serve per andare da Parigi ad Amsterdam con una carica“.

Cybertruck scarso in fuoristrada? Video-replica Tesla

Hell's Revenge Hot Tub – as requested pic.twitter.com/Kh7vzxuOB5 — Wes (@wmorrill3) March 7, 2024

Il Cybertruck non è in grado di affrontare i fuoristrada più estremi? Sui social media si sono accumulate diverse immagini del pick-up Tesla in difficoltà nelle situazioni più impervie, scatenando commenti malevoli. Per rispondere alle critiche, la Casa di Elon Musk ha pubblicato su Twitter i due video sopra, in cui si vede un Cybertruck scalare il terribile Hell’s Revenge, nel deserto di Moab, Stato dello Utah. I filmati sono comparsi sul profilo del’ingegnere capo del progetto Cybertruck, Wes Morrill. Secondo il sito americano Electrek, un’impresa impressionante per un veicolo di serie: la maggior parte dei veicoli che tentano questa scalata sono modificati aftermarket. Sempre secondo Electrek, il Cybertruck (ancora non in vendita in Italia) ha tutte le caratteristiche giuste per affrontare i fuoristrada più estremi, in termini di sospensioni pneumatiche adattive ed escursioni da terra. I problemi potrebbero essere legati ai limiti del volante.

Lotus e…arriva il primo Suv elettrico di KGM (ex SsangYong)

Un altro Suv elettrico coreano è in arrivo per fine anno in Italia. A Istanbul, KGMobility (ex SsangYong) ha presentato alla stampa internazionale la Nuova Torres EVX. Per ora non ci sono dati tecnici, ma solo l’immagine dell’auto, versione a batterie di un Suv già disponibile da qualche mese in versione termica. In Italia sarà importato dal Gruppo Koelliker, che parla di un veicolo in grado di “regalare una vera esperienza off-road“. La Nuova Torres EVX è già stata lanciata in Corea con “risultati oltre le aspettative“.

Boom di produttori e prosumer connessi a Enel Grids nel 2023

Enel Grids nel 2023 ha raggiunto una cifra record di quasi 540.000 nuove connessioni di produttori e prosumer alle sue reti. Con un aumento del 56% rispetto al record precedente realizzato nel 2022. Queste connessioni, di cui il 90% circa si trova in Europa, hanno aggiunto 7,9 GW di capacità rinnovabile ai sistemi di distribuzione nelle regioni in cui Enel opera. L’Italia rimane il mercato più dinamico di Enel. Durante tutto il 2023 sono state aggiunte quasi 1.000 nuove connessioni di generazione distribuita al giorno (circa 360.000 in tutto), arrivando a un numero totale di circa 1,5 milioni di connessioni di produttori e prosumer. Dei 7,9 GW connessi nel 2023, 4,7 GW sono stati realizzati in Italia. La capacità connessa nel Paese lo scorso anno si è concentrata nelle regioni settentrionali con 2,6 GW, rispetto a 1,1 GW allacciati nelle regioni centrali. Le regioni meridionali e le isole hanno contribuito con 1 GW di nuova capacità. Complessivamente ad oggi Enel ha collegato circa 39 GW alle sue reti di distribuzione in Italia.