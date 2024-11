Lotus rinvia il passaggio al solo elettrico: il marchio inglese, ma di proprietà del gruppo cinese Geely, aveva programmato il salto per il 2028. Salto cancellato. Lotus rinvia il passaggio, fissato al 2028: ora si punta sul plug-in (ma con ricarica rapidissima)

È stato lo stesso numero uno della Lotus, Feng Qingfeng, a dare l’annuncio, parlando al Guangzhou Motor Show in Cina. Motivo? Feng sostiene di non vedere benefici nel passaaggio al solo elettrico. Tanto più che chi compra auto come le Lotus, in quella fascia di prezzo, è meno interessato ai veicoli elettrici. In un’intervista al Wall Street Journal il top maanger cinese ha spiegaI motori delle auto di lusso sono già molto potenti e l’esperienza di guida è abbastanza simile, con motori a otto e 12 cilindri che si comportano bene”. Il suo approccio, completamente diverso da quanto annunciato da Lotus in precedenza. Contrordine compagni, dunque, si torna all’ibrido, in particolare ai plug-in ‘Super Hybrid’, ma con ricarica ultraveloce. Con un motore elettrico abbinato a uno turbo a combustione, con cui arrivare a un’autonomia complessiva a 680 miglia (1094 km).

Barra sulla tecnologia range extender

“In Lotus abbiamo sempre scelto la migliore tecnologia di alimentazione disponibile, che si tratti di benzina pura, elettrico puro, ibrido o EV ad autonomia estesa“, ha tagliato corto Feng. E ora l’obbiettivo è superare uno dei limiti plug-in: la lentezza di ricarica. In Lotus si parla addirittura di un’architettura Flash Charge, a 900 volt, in grado di assicurare tempi più contenute del battery-swap. Ovvero della tecnologia, piuttosto diffusa in Cina, che punta sulla sostituzione dell’auto scarica con una carica. La mossa della Lotus non è una sorpresa: molti gruppi cinesi stanno rivedendo la loro strategia, puntando sull’ibrido ricaricabile. Soprattutto in versione range extender, con il motorino elettrico che entra in azione solo quado la carica della batteria sta arrivando a zero. Tecnologia, quella dell’ibrido plug-in, che permette anche di dribllare i super-dazi imposti dalla UE alle elettriche made in Cina.

