L’ottobre bollente dell’auto elettrica made in Cina

Nell’ottobre 2023 in Cina sono state vendute due milioni di automobili. Quasi la metà (38%) elettriche alla spina. Proprio la performance delle BEV e in misura minore delle PHEV ha contribuito a centrare il record di vendite in un solo mese.

Più precisamente nel mese di ottobre sono stati venduti in Cina 2,03 milioni di auto (un aumento del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2022). Di questi, comunica la China Passenger Car Association (CPCA), 767.000 veicoli (di cui 495.000 100% elettrici e 272.000 PHEV) erano auto elettrificate.

Alla spina il 38% dei veicoli immatricolati in Cina

Il segmento è cresciuto del 37,5% su base annua e le auto elettriche e plug-in rappresentano ora il 38% delle vendite totali. Nel periodo gennaio-agosto 2023 le vendite nel mondo hanno raggiunto quota 8,2 milioni con un aumento del 40% su base annua.

Di questi, 5,08 milioni sono stati immatricolati in Cina (il 61% del totale mondiale). In Europa sono stati 1,81 milioni, in Nord America 1 milione e nel resto dell’Asia 280.000.

Le magnifiche tre in Cina: BYD, Tesla e GAC Aion

Non sorprende quindi che sia proprio il colosso cinese BYD a confermarsi primo produttore al mondo di auto 100% elettriche, davanti a Tesla. Nei primi nove mesi dell’anno BYD ha registrato 893.754 immatricolazioni, con una quota del 30,15%.

Seguono Tesla (433.729 e 14,6%), GAC Aion (355.960 e 12%), NIO (109.993 immatricolazioni). Settima è Volkswagen che ha venduto 92.332 per una quota del 3,12%. Precede Neta, Leap Motor e Xpeng.

BYD supera la soglia dei 300.000 modelli venduti

Con oltre 301.833 auto elettrificate vendute in ottobre BYD riesce a superare per la prima volta la barriera dei 300.000 modelli in un solo mese. La progressione negli ultimi quattro anni è impressionante, come dimostra questo grafico pubblicato da CNEVPost.

Da più di un anno l’azienda con sede a Shenzhen ha scelto di produrre solo modelli elettrificati. Dei 301.833 veicoli venduti, 165.505 sono 100% elettrici (+60,44% rispetto a ottobre 2022) e 135.590 sono PHEV (con un aumento del 18,56% su base annua). Wang Chuanfu, presidente dell’azienda, stima che di questo passo il marchio potrebbe vendere 3,6 milioni di veicoli nel 2023.

BYD ha battuto anche il record di esportazioni con 30.521 modelli venduti sui mercati esteri (+220,3% rispetto allo scorso anno). Tra gennaio e ottobre 2023, l’azienda ha venduto 176.041 unità fuori dalla Cina, con un incremento del 919,64%.