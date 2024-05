La lotta all’inquinamento funziona: in Europa meno morti per malattie cardiache

Secondo la World Heart Federation, grazie alle norme europee sempre più severe contro le emissioni inquinanti i morti per malattie cardiache sono diminuite quasi del 20% tra il 2010 e il 2019

La lotta al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico? In attesa che facciano bene all’ambiente, le norme sempre più severe introdotte da Bruxelles hanno sicuramente portato benefici alla salute dei cittadini europei. Lo dicono i dati: il numero di persone deceduto in seguito a malattie cardiovascolari è diminuito drasticamente.

Lo rileva uno studio della World Heart Federation: tra il 2010 e il 2019, i decessi per malattie cardiache dovute all’inquinamento nell’atmosfera sono diminuiti del 19,2%, mentre quelli per per ictus del 25,3%. Questo significa che ci sono stati 88.880 decessi per malattie cardiache in meno e 34.317 decessi per ictus in meno.

Il fatto che questo sia dovuto alle norme sempre più restrittive varate negli ultimi anni da parte dell’Unione europea lo dimostra anche un altro dato.

Sempre secondo la ricerca, l’Europa ha anche registrato il più grande calo ogni anno di PM2,5 – l’elemento inquinante atmosferico più strettamente legato agli effetti dannosi sulla salute – di qualsiasi altra regione del mondo tra il 2010 e il 2019.

Norvegia, Portogallo e Francia sono i Paesi che hanno ottenuto i risultati migliori nella lotta all’inquinamento

Chi ne ha beneficiato più di tutti? In cima alla classifica dei più virtuosi troviamo Norvegia, Portogallo e Francia: sono i Paesi che hanno registrato i tassi di mortalità per malattie cardiache più bassi, tenendo conto delle classi di età della popolazione. Quanto succede in Europa, non è avvenuto anche nel resto del Mondo. Di conseguenza, la situazione complessiva a livello globale non è certo buona.

La World Heart Federation ha denunciato come i dati dell’inquinamento atmosferico in buona parte del sud-est asiatico, dell’Africa e del Mediterraneo orientale siano dieci volte superiori ai livelli di sicurezza raccomandati. Secondo i ricercatori tutto ciò è la la causa di almeno 4 milioni di decessi per malattie cardiovascolari all’anno.

In ogni caso, il peso della lotta al cambiamento climatico è distribuito in modo ineguale. Sono soprattutto Europa e nord America ad aver approvato le normative più severe.

La lotta all’inquinamento è distribuito in modo ineguale nel mondo, così registrano meno malattie in America e Europa

Anche per ragioni storiche: sono le regioni che per prime hanno conosciuto una industrializzazione intensa, con conseguente sviluppo delle grandi aree metropolitane. Mentre la crescita delle economie emergenti, a partire da quelle del sud est asiatico sta arrivando solo ora.

Il risultato, secondo World Heart Federation, i morti per malattie cardiache dovute all’inquinamento sono aumentati – sempre tra il 2010 e il 2019 – del 27% in media in tutte le regioni del mondo tranne che nelle Americhe e in Europa. Non solo: nei 9 anni presi in considerazione, nonostante gli appelli ripetuti a ogni summit mondiale sul climate change, le concentrazioni di PM2,5 sono calate solo dell’1 per cento.

C’è da sperare che i dati relativi agli ultimi cinque anni, quando arriveranno, porteranno una ventata di maggiore ottimismo.

