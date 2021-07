Lorenzo e la sua Honda e: 14 mila km tutti da raccontare

Lorenzo e la sua Honda e: mancava la piccola citycar giapponese nelle recensioni affidate ai lettori. Eccola qua: 14 mila km in 8 mesi, tutti da raccontare. Chi vuole condividere la sua esperienza, può farlo scrivendo a

di Lorenzo Salino

“La nostra avventura nel mondo delle EV comincia verso settembre 2020, quando spuntano le avvisaglie di un possibile blocco per le auto diesel nella nostra città, Vercelli. Mio papà possedeva all’epoca un Mercedes Viano del 2006. Che, oltre ad essere potenzialmente soggetto a questo blocco di circolazione, era anche oramai da anni usato da noi come utilitaria, più che come furgone per il trasporto di persone“.

Lorenzo e la sua Honda e: “Avevamo guardato anche la e-Up e la Zoe, poi…”

“Aveva in ogni caso senso per noi sostituirlo con una vettura più piccola e maneggevole, oltre che meno assetata di gasolio. Ci consideravamo fortunati a fare più di 12 km/litro… Ragionando sulle nostre percorrenze abituali, ovvero il tragitto di mio papà casa-lavoro di circa 10 km giornalieri, e circa 3-4 visite settimanali al paese di Livorno Ferraris (a 35 km da Vercelli), è spuntata la possibilità di acquistare una vettura totalmente elettrica. Per qualche tempo abbiamo ragionato anche sul plug-in hybrid. Ma, potendo contare su una macchina a benzina per i rari spostamenti più lunghi (una Ford Fiesta del 2019), conti alla mano conveniva più buttarsi su un EV. Che ci permettesse di avere un grande risparmio sul 95% dei nostri viaggi. Girando per concessionari e sul web, inizialmente i nostri occhi erano puntati sulla Volkswagen e-Up, compatta ed economica. Ma purtroppo non disponibile a breve termine nella nostra zona, quindi scartata“.

Lorenzo e la sua Honda e: “Interni futuristici…”

“Un pomeriggio, passando in un concessionario Renault abbiamo poi visto una Zoe, che ci aveva abbastanza convinto. Sfortunatamente (per la Renault), tornando a casa siamo passati anche davanti al concessionario Honda di Vercelli, e la “e” ci ha rapiti al primo sguardo. Da quel momento, a parte una prova di 48h di una Nissan Leaf, abbiamo iniziato le procedure per l’acquisto della Honda. Ritirata circa 2 settimane e mezzo dopo, ce ne siamo re-innamorati alla prima guida: silenzio assoluto, interni futuristici, comodi ed ergonomici, e un’accelerazione mostruosa. Senza contare che, disattivando i tantissimi ADAS, con la neve e la trazione posteriore questo inverno ci siamo anche divertiti un pochino in un piazzale! 😊 La macchina è una gioia per gli occhi ogni volta che ci si avvicina (anche per i passanti) ed è davvero piacevolissima e rilassante da guidare!”.

“L’autonomia non è il massimo, ma per noi è ok”

“Unica pecca, ma ne eravamo già a conoscenza al momento dell’acquisto, l’autonomia. I 210 km dichiarati della nostra versione “Advance” si riducono a 140 d’inverno e a 170 d’estate (contando di utilizzare circa il 90% della batteria). Per molti sarebbero sicuramente pochi, ma il 95% dei nostri viaggi non supera i 100 km in totale, quindi per noi è più che sufficiente! Per ora non abbiamo ancora un punto di ricarica casalingo, abitando in condominio le pratiche sono davvero innumerevoli. Abbiamo sempre ricaricato in una colonnina pubblica IrenGo a circa 50 metri da casa, che in tutti questi mesi è stata gratuita, fino a circa metà giugno. Inoltre, a Livorno è presente un’altra colonnina pubblica gratuita da 3,7 kW, che ci permette di ricaricare la Honda nelle numerose volte che andiamo al paese. Come piano di emergenza abbiamo ben due colonnine Fast di Enel X nel tragitto Vercelli-Livorno: mai avuto problemi di “ansia da ricarica”.

Ricariche gratis: 14 mila senza spendere un euro

“Parlando di Enel X, all’acquisto Honda la ci avrebbe fornito gratuitamente la loro WallBox: abbiamo declinato perché non eravamo certi di poterla installare in condominio. Gentilmente in cambio ci è stato erogato un coupon da 2700 kWh presso la rete Enel X! La nostra avventura nel mondo elettrico è cominciata davvero al meglio! L’auto dopotutto ci è costata meno di una utilitaria termica (grazie al bonus statale e a quello ragionale, entrambi da circa 10.000€). E, tra colonnine gratuite di IrenGo e coupon di Enel X, abbiamo percorso in questi 8 mesi circa 14 mila km senza praticamente sborsare un euro! Volendo trovare alcuni possibili miglioramenti, magari per una prossima versione di Honda e, ci viene in mente un raddrizzatore interno un po’ più capace (da 11 o 22 kW). Abbinato alla batteria piuttosto piccola, renderebbe qualsiasi colonnina quick praticamente una Fast!“.

“Indietro non si torna, ma si deve migliorare”

“Giusto pochi giorni fa, la Honda ha fatto il suo primo “lungo” viaggio: i miei genitori si sono recati in Val Maira, a circa 180 km da Vercelli Per giungere a destinazione, partendo con macchina carica, è stato sufficiente fermarsi a Busca, un piccolo paese dopo Cuneo. Nel tempo di un pranzo, l’auto si è ricaricata quasi completamente presso una colonnina Fast in paese (sempre Enel X). Giunti in montagna, l’autonomia è stata sufficiente per spostarsi nella valle agevolmente senza ansia, e ritornare, alcuni giorni dopo, fino a Cuneo. Qui, arrivati con circa il 40% di carica, nel tempo di una passeggiata e un pranzo l’auto era carica e pronta per il ritorno verso casa“.

IN CONCLUSIONE. “Per ora l’esperienza nel mondo degli EV ci sta piacendo e convincendo molto. Sicuramente l’infrastruttura può ancora migliorare tanto, forse noi ora come ora non cambieremmo la nostra seconda auto termica con un’altra elettrica. Ma sicuramente, per chi possiede due veicoli (e non percorre tratte lunghissime), avere un’auto elettrica e una termica (o ibrida) può essere un’ottima soluzione! Speriamo che la nostra esperienza possa essere utile a qualche futuro EV-nauta!“.

