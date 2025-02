Lynk 08: ibrido plug-in a 200 km

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Lynk 08: si alza l’asticella per l’ibrido plug-in, con un nuovo modello cinese che dichiara 200 km di autonomia in elettrico. A un prezzo di 52.995 euro.

Lynk 08: autonomia totale 1.100 euro, prezzo di 52.995 euro

La Lynk 08 arriverà in Italia a giugno, con numeri piuttosto convincenti per chi ancora diffida dell’elettrico puro. A partire dall’autonomia totale di 1.100 km, compresa ovviamente la percorrenza assicurata dal motore a benzina. E ricarica in corrente continua, con la possibilità di portare la batteria dal 10% all’80% in 33 minuti. Superando quindi la percorrenza in elettrico dei modelli eHybrid Volkswagen, che arrivano a 150 km di autonomia, dato che sembrava già ragguardevole. Certo, il prezzo di quasi 53 mila euro è decisamente impegnativo, ma bisogna tenere presente che parliamo di un Suv di una certa dimensione, del cosiddetto segmento D. Al momento la Lynk non ha diffuso molti dati, limitandosi a dire che la sarà 08 disponibile in due versioni, Core e More. Anche con possibilità di acquisto on-line sul sito web. Ma già dal 26 febbraio è possibile registrarsi online perprenotare un test drive.

Marchi cinesi sempre più agguerriti, su tutte le motorizzazioni

Bisognerà capire quale sarà l’accoglienza dei clienti europei per queste super-ibride plug-in. Al momento i dati non sono entusiasmanti: anche in gennaio le vendite in Europa sono scese dell’8,5% a 61.406 unità, con una quota di mercato il 7,4%, la metà delle elettriche pure. Ma è anche vero che qui, come per Volkswagen, siamo in presenza di una svolta, con autonomie molto più rassicuiranti e ricariche molto più veloci. Nicolas López Appelgren, CEO di Lynk & Co International, sottolinea che “con la sua autonomia elettrica estesa, la 08 colma il divario verso una mobilità completamente elettrica”. Ma è anche vero che con questo tipo di vetture porti a spasso due motori, con l’inevitabile aggravamento di peso e consumi. Oltre a costi di manutenzione che devono tenere conto della doppia propulsione, soprattutto dell’aggravio della parte termica. Vedremo. Quel che è certo è che la Cina batte un altro colpo, confermando di avere un bagaglio tecnologico notevole.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico