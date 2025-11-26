Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il26 Novembre 2025
0

Longbow Speedster: l’elettrica britannica leggerissima

Longbow Speedster
2 min

La startup Longbow sogna di riportare in vita nel Regno Unito la grande tradizione delle piccole e leggere auto a due posti inglesi, ma in chiave elettrica. L’azienda ha sorpreso tutti, progettando e presentando in soli sei mesi il suo primo prototipo funzionante Longbow Speedster.

Il progetto di Longbow ha già attirato molta attenzione per due aspetti: la velocità di sviluppo – circa un terzo di quello richiesto normalmente da un costruttore per la stessa fase – e la leggerezza del veicolo, al punto da affibiargli un nuovo acronimo: FEV – Featherweight Electric Vehicle (veicolo elettrico leggerissimo).

Longbow prova a riaccendere così un segmento che ha fatto la storia del motorsport britannico. L’auto è stata progettata, ingegnerizzata e costruita a mano nel Regno Unito ed è prevista per ora in serie limitata, già ordinabile sul mercato interno.

Longbow Speedster

Elettrica da appena 895 kg

La Longbow Speedster pesa “solo” 895 kg, meno di molte citycar elettriche e persino di diverse sportive termiche. Il merito è di scelte tecniche mirate: un telaio in alluminio composito, progettato ad hoc per massima rigidità e minimo peso, e una batteria che elimina l’involucro del pack e integra i moduli direttamente nella struttura portante.

È un approccio simile a quello che ha caratterizzato le Lotus più leggere di sempre, e non a caso Longbow parla apertamente di “spiritual successor” di modelli come Lotus Elise e persino Jaguar E-Type.

Longbow Speedster

Prestazioni da sportiva

Non ci sono ancora dettagli completi su motore e batteria, ma le poche prestazioni dichiarate mostrano come la Speedster sia un EV dalle buone capacità performanti. L’auto monta un singolo motore elettrico posteriore, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Non un fulmine pensando a certa concorrenza elettrica del settore, ma comunque molto scattante.
Sorprende l’autonomia dichiarata: circa 44o km in ciclo WLTP. Non poco. Longbow non ha comunicato la capacità della batteria, ma è probabile che l’accumulatore sia piccolo, grazie al peso ridotto e all’elevata efficienza del veicolo.

Il design della Speedster sfoggia linee pulite e sinuose, con proporzioni da barchetta pura. Spicca l’assenza del parabrezza, ma Longbow ha già anticipato una versione Roadster tradizionale, con tetto rigido.

Longbow Speedster
Speedster in versione Roadster con tetto rigido

La prima serie è già esaurita

Lo Speedster in edizione di lancio parte da 84.995 sterline. La produzione del primo anno è però già sold out, segno che il mercato delle sportive elettriche ultra-leggere potrebbe avere più spazio del previsto.
Il futuro Roadster dovrebbe invece costare 64.995 sterline (circa 74.000 euro) posizionandosi molto più in basso rispetto a EV sportive come Porsche Taycan o Tesla Model 3 Performance, ma con una filosofia costruttiva completamente diversa.

Longbow offrirà versioni con guida a destra o a sinistra, inizialmente destinate a Regno Unito e resto d’Europa, con l’obiettivo di espandersi poi in altri mercati. Le consegne sono previste per l’anno prossimo, anche se la data precisa non è stata annunciata.

Guarda anche il VIDEO di Gabriele Jorillo nella rubrica “Il garage elettrico”

Redazione
il26 Novembre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Meno di 15 mila euro: ecco la spesa con l'incentivo

Articolo Successivo

La Cina scommette sul V2G: le EV come “mega-batteria” nazionale

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!