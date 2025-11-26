Longbow Speedster: l’elettrica britannica leggerissima

La startup Longbow sogna di riportare in vita nel Regno Unito la grande tradizione delle piccole e leggere auto a due posti inglesi, ma in chiave elettrica. L’azienda ha sorpreso tutti, progettando e presentando in soli sei mesi il suo primo prototipo funzionante Longbow Speedster.

Il progetto di Longbow ha già attirato molta attenzione per due aspetti: la velocità di sviluppo – circa un terzo di quello richiesto normalmente da un costruttore per la stessa fase – e la leggerezza del veicolo, al punto da affibiargli un nuovo acronimo: FEV – Featherweight Electric Vehicle (veicolo elettrico leggerissimo).

Longbow prova a riaccendere così un segmento che ha fatto la storia del motorsport britannico. L’auto è stata progettata, ingegnerizzata e costruita a mano nel Regno Unito ed è prevista per ora in serie limitata, già ordinabile sul mercato interno.

Elettrica da appena 895 kg

La Longbow Speedster pesa “solo” 895 kg, meno di molte citycar elettriche e persino di diverse sportive termiche. Il merito è di scelte tecniche mirate: un telaio in alluminio composito, progettato ad hoc per massima rigidità e minimo peso, e una batteria che elimina l’involucro del pack e integra i moduli direttamente nella struttura portante.

È un approccio simile a quello che ha caratterizzato le Lotus più leggere di sempre, e non a caso Longbow parla apertamente di “spiritual successor” di modelli come Lotus Elise e persino Jaguar E-Type.

Prestazioni da sportiva

Non ci sono ancora dettagli completi su motore e batteria, ma le poche prestazioni dichiarate mostrano come la Speedster sia un EV dalle buone capacità performanti. L’auto monta un singolo motore elettrico posteriore, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Non un fulmine pensando a certa concorrenza elettrica del settore, ma comunque molto scattante.

Sorprende l’autonomia dichiarata: circa 44o km in ciclo WLTP. Non poco. Longbow non ha comunicato la capacità della batteria, ma è probabile che l’accumulatore sia piccolo, grazie al peso ridotto e all’elevata efficienza del veicolo.

Il design della Speedster sfoggia linee pulite e sinuose, con proporzioni da barchetta pura. Spicca l’assenza del parabrezza, ma Longbow ha già anticipato una versione Roadster tradizionale, con tetto rigido.

La prima serie è già esaurita

Lo Speedster in edizione di lancio parte da 84.995 sterline. La produzione del primo anno è però già sold out, segno che il mercato delle sportive elettriche ultra-leggere potrebbe avere più spazio del previsto.

Il futuro Roadster dovrebbe invece costare 64.995 sterline (circa 74.000 euro) posizionandosi molto più in basso rispetto a EV sportive come Porsche Taycan o Tesla Model 3 Performance, ma con una filosofia costruttiva completamente diversa.

Longbow offrirà versioni con guida a destra o a sinistra, inizialmente destinate a Regno Unito e resto d’Europa, con l’obiettivo di espandersi poi in altri mercati. Le consegne sono previste per l’anno prossimo, anche se la data precisa non è stata annunciata.

