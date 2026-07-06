





Dopo il debutto come concept, il quad elettrico EV10 di Loncin è passo più vicino la produzione. I brevetti mostrano un modello ormai vicino alla versione definitiva. Dietro c’è uno dei più grandi costruttori cinesi, partner industriale di BMW e proprietario del marchio Voge.

Il mercato dei quad elettrici è ancora agli inizi, ma è un campo promettente. D’altra parte anche nelle due ruote il connubio off-road elettrico funziona, ed è il mercato a dimostrarlo. Loncin, uno dei maggiori costruttori motociclistici cinesi e storico partner produttivo di BMW, ha depositato una nuova serie di brevetti che mostrano l’evoluzione del suo ATV elettrico X-Wolf EV10, segnale che il progetto sta entrando in una fase molto più concreta.

Un design più maturo

Le immagini dei brevetti mostrano un quad che mantiene l’impostazione del prototipo originale, ma si vedono ovviamente anche numerose modifiche. Cambiano il frontale, con gruppi ottici, e il posteriore, dove fanno la loro comparsa nuovi fanali. Anche le proporzioni sembrano leggermente più allungate.

Spiccano inoltre nuovi cerchi a otto razze con beadlock, soluzione tipica dell’off-road più impegnativo, mentre il manubrio adotta una configurazione tubolare tradizionale, più semplice da industrializzare rispetto a quella del concept. Sono tutti dettagli che normalmente accompagnano il passaggio da un prototipo a un veicolo destinato alla produzione in serie.

Batteria da 14,5 kWh e tanta coppia

Le specifiche tecniche comunicate al momento della presentazione del concept restano interessanti. Il sistema elettrico lavora a 291 volt ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 14,5 kWh, con un tempo di ricarica dichiarato inferiore alle tre ore.

Loncin ha annunciato una coppia massima impressionante: 2.100 Nm trasmessa alle quattro ruote. Ma è un dato che va interpretato con prudenza, perché nei veicoli elettrici la coppia viene spesso dichiarata all’uscita della trasmissione e risulta quindi molto più elevata rispetto a quella effettivamente sviluppata dal motore. Qualcosa comunque ce lo dice con certezza: c’è una forte volontà di puntare su prestazioni elevate in fuoristrada, dove la disponibilità immediata della coppia rappresenta uno dei principali vantaggi della propulsione elettrica.

Loncin, un progetto credibile?

Sempre difficile capire dove i brevetti andranno a finire. A rendere interessante però l’EV10 non sono tanto le caratteristiche tecniche, ma soprattutto chi lo sta sviluppando. Loncin è infatti uno dei più importanti gruppi motociclistici cinesi, produce diversi modelli per BMW ed è presente anche in Europa con il marchio Voge. Inoltre vanta già una lunga esperienza nel settore dei quad con la famiglia X-Wolf e dei side-by-side UWolf.

Proprio questa esperienza rende il progetto particolarmente credibile. Realizzare un quad elettrico destinato a un utilizzo gravoso significa infatti affrontare sfide importanti, dalla resistenza agli agenti atmosferici all’affidabilità della batteria, fino alla gestione delle elevate sollecitazioni tipiche dell’impiego in fuoristrada.

Per il momento non esiste ancora una data ufficiale di lancio, né sono stati comunicati autonomia, prezzo o disponibilità nei vari mercati. Tuttavia il deposito dei nuovi brevetti lascia intendere che il progetto sia tutt’altro che fermo e che il debutto del primo quad elettrico di serie firmato Loncin possa essere ormai sempre più vicino.