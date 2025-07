Lombardia: contributi a hotel per veicoli elettrici e colonnine

Un turismo più sostenibile parte dalle infrastrutture. La Regione Lombardia investe nella mobilità elettrica e lo fa con il nuovo bando dedicato alle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta. Tra le spese finanziabili rientrano infatti le colonnine di ricarica e i veicoli elettrici. Un intervento strategico per intercettare una fetta crescente di turisti attenti all’ambiente e spesso provenienti dall’estero che si muovono seguendo la mappa della ricarica.

La mobilità elettrica diventa criterio di sostenibilità per gli hotel

Nel bando regionale lombardo, accanto a interventi come l’efficientamento energetico, le certificazioni ambientali, il monitoraggio dei consumi idrici, vengono valorizzati anche investimenti per favorire la mobilità elettrica. Tra questi, l’acquisto e l’installazione di attrezzature per biciclette e veicoli elettrici, comprese le wallbox e le colonnine di ricarica, che contribuiscono all’assegnazione di un maggior punteggio al progetto complessivo.

Contributi fino a 300.000 euro a fondo perduto

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300.000 euro per progetto. L’iniziativa rientra nel regime “de minimis”, con i relativi limiti sugli aiuti pubblici ricevuti nei tre anni precedenti.

Abbiamo scritto al servizio regionale chiedendo l’ammissibilità delle spese su installazione di wallbox o colonnine di ricarica per veicoli elettrici e l’ acquisto di veicoli elettrici a servizio della struttura ricettiva. Chiara la risposta: «Gli interventi citati sono ammissibili».

Alcune indicazioni tecniche che sono state fornite dal servizio regionale a Vaielettrico e che abbiamo riassunto in questa scheda:

Il bando non è esplicito sulle spese ammissibili relative alla mobilità elettrica, ma è ottimo il servizio offerto dalla Regione. Lo abbiamo testato e le risposte sono state rapide e puntuali. Per avere chiarimenti scrivere a bandi.turismo@regione.lombardia.it.

Investire per attrarre nuovi flussi turistici

Chi sceglie di viaggiare con l’auto elettrica è spesso in cerca di strutture ricettive dotate di servizi adeguati alla ricarica. Per hotel, campeggi, agriturismi e B&B si tratta di un’opportunità concreta per migliorare l’offerta, aumentare la visibilità e aprirsi a una clientela orientata verso la sostenibilità.

Nelle località turistiche grazie ai servizi offerti dagli hotel si evita, nei periodi di punta di intasare, le colonnine pubbliche. L’iniziativa, quindi, presenta numerosi benefici per valorizzare un turismo rispettoso dell’ambiente. Le risorse a disposizione sono pari a 15 milioni e c’è tempo fino al 9 ottobre per presentare la domanda.

