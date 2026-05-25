Lombardia: 3 milioni a enti locali e terzo settore per mezzi green













La Regione Lombardia ha pubblicato uno dei due bandi annunciati per il rinnovo dei mezzi green a basso impatto ambientale. Per quello destinato alle imprese — dotato di 4 milioni di euro — bisognerà ancora attendere. È invece già operativo il bando che mette a disposizione 3 milioni per enti pubblici ed enti del terzo settore, con domande aperte fino al 31 ottobre.

Rinnova veicoli finanzia anche i mezzi endotermici

Utilizziamo il termine ombrello “veicoli green”, un’espressione che – siamo certi – continua a creare più confusione che chiarezza. Il bando, infatti, non finanzia esclusivamente mezzi elettrici: accanto ai veicoli a zero emissioni rientrano anche i modelli endotermici Euro VI/6E, seppure con un contributo inferiore. È una dinamica ormai ricorrente: risorse pensate per migliorare la qualità dell’aria finiscono per sostenere ancora, almeno in parte, l’acquisto di veicoli termici. Una scelta che, pur rientrando nella logica della “transizione graduale”, continua a sollevare interrogativi sulla coerenza delle politiche ambientali.

La dotazione complessiva per il 2026 ammonta a 3 milioni, suddivisi in due capitoli distinti:

2,5 milioni per gli enti pubblici (Linea A)

500 mila euro per gli enti del terzo settore (Linea B)

Una ripartizione che conferma l’intenzione della Regione di sostenere sia la logistica istituzionale sia le attività sociali e assistenziali svolte sul territorio.

Domande fino al 31 ottobre

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma regionale “Bandi e servizi”. Le candidature resteranno aperte fino al 31 ottobre alle 12. salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento fondi. Conviene, quindi, preparare subito la domanda.

Cosa finanzia il bando

Il contributo sostiene l’acquisto di veicoli «a zero o bassissime emissioni», destinati al trasporto di persone o merci, appartenenti alle categorie Le, N1, M1, M2 e M3, oltre alle e‑cargo bike.

I mezzi devono essere intestati al richiedente e avere sede in Lombardia. L’accesso al contributo richiede la demolizione di un veicolo inquinante, tra: autoveicoli M o N alimentati a benzina/gas fino a Euro 3 oppure a gasolio fino a Euro 5; motoveicoli L a tre o quattro ruote alimentati a gasolio fino a Euro 3. Per e‑cargo bike e veicoli L1e–L5e è ammesso l’acquisto anche senza rottamazione, con contributo ridotto. Per tutte le informazioni relative al bando cliccare qui.

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