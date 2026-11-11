Lollobrigida dà i (suoi) numeri sull’energia

«Abbiamo prodotto il triplo dell’energia solare prevista dai governi precedenti, impiegato 3 miliardi di risorse e triplicato gli investimenti». Così il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida a Bologna, in visita al mercato ortofrutticolo con uno dei tetti solari più estesi d’Europa, risponde alla nostra domanda sul divieto dei pannelli fotovoltaici a terra. Specchio di un Governo molto attivo sulle rinnovabili. Ma i conti non tornano. A pochi metri di distanza e quasi in contemporanea il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale racconta un’altra storia: «Ci hanno cassato un gigawatt di eolico offshore a largo delle coste dell’Emilia Romagna che sarebbe autorizzabile ma il governo ha deciso di no».

Un decreto bollette da pochi euro il mese, al guinzaglio delle fonti fossili estere

Se il ministro Lollobrigida rivendica i miliardi investiti sui tetti, scelta senza dubbio meritevole di applausi, il quadro complessivo resta però ben diverso: all’Italia manca ancora una quota enorme di rinnovabili e di elettrificazione dei consumi, dalle attività produttive alla mobilità. L’Europa è già in ritardo sulla traiettoria che dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e, secondo la Commissione europea, tra i Paesi che stanno frenando il raggiungimento degli obiettivi c’è proprio l’Italia, giudicata insufficiente nei settori dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura, dell’industria e dei rifiuti (leggi qui). Produciamo ancora troppo poca energia pulita nel nostro Paese e continuiamo a dipendere dall’estero. Di sovranità energetica, dunque, ce n’è poca. E il prezzo di questo ritardo finisce per gravare soprattutto sulle famiglie più fragili, De Pascale ricorda un decreto bollette da «1,4 euro al mese» e denunciando l’immobilismo del Governo guidato da Giorgia Meloni.

«Ha una grandissima responsabilità su tutto quello che non ha fatto dal 2022. In quell’anno abbiamo vissuto una gravissima crisi, i prezzi sono esplosi e tutta Italia parlava solo di energia. Non appena i prezzi sono calati il tema dell’energia è stato derubricato. Il decreto aree idonee che doveva arrivare ci ha messo 4 anni per essere approvato dal governo Meloni e lì per me c’è la più grave responsabilità». Più nel dettaglio: «Il decreto doveva indirizzare l’installazione di fonti rinnovabili, ma hanno impiegato quattro anni. Noi abbiamo tenuto la nostra legge regionale nel cassetto per un anno e mezzo perché aspettavamo la norma del Governo».

Mancano impianti di rinnovabili e si spende 1 miliardo per sostenere il gasolio agricolo

A confermare il passo lento ci sono anche i numeri dei progetti bocciati o bloccati da anni. Impianti che, se fossero entrati in funzione, contribuirebbero oggi a ridurre la dipendenza energetica dall’estero e l’esposizione alle oscillazioni dei mercati. Invece ci ritroviamo con carburanti oltre i 2 euro al litro, bollette più care e continui interventi pubblici per tamponare l’emergenza, dalla riduzione delle accise al miliardo stanziato per il gasolio agricolo. Risorse preziose per cittadini e aziende, ma incapaci di affrontare il problema alla radice: ogni miliardo speso per attenuare gli effetti della crisi energetica è un miliardo che non elimina le cause che l’hanno generata.

Eppure il ministro non ha dubbi e, forte anche dell’ultima sentenza della Consulta, difende il suo Dl Agricoltura, che vieta i pannelli fotovoltaici a terra e quindi la forma oggi più economica e scalabile di produzione di energia solare. «Noi dobbiamo utilizzare i nostri 12 milioni di ettari di superficie agricola utile per produrre cibo, per essere garantiti rispetto alle filiere deboli. Siamo riusciti a dimostrare anche che non c’è bisogno di speculare sul terreno agricolo, come hanno fatto per anni alcune multinazionali, molto spesso straniere. Per produrre energia pulita bastano i capannoni, le pertinenze e le serre».

Ci sono 4 milioni di ettari non coltivati, Lollobrigida però non torna indietro

Peccato che questa energia non basti e abbia costi superiori rispetto agli impianti a terra. Soprattutto perché, secondo i rilievi satellitari di Agea, l’ente controllato dallo stesso ministero dell’Agricoltura, tra 3,7 e 4 milioni di ettari di terreni potenzialmente coltivabili risultano oggi abbandonati o inutilizzati.

A questa nostra osservazione il ministro replica che il programma ColtivaItalia contiene strumenti per riportare i giovani in agricoltura. «Abbiamo bisogno di ripopolare le campagne. Con Coltiva Italia abbiamo introdotto norme importanti per recuperare i terreni incolti. Un terreno incolto va coltivato, non va abbandonato o trasformato in qualcosa di diverso da quello a cui è destinato».

Intenzioni lodevoli ma si scontrano con una realtà ben più ostinata: la cronica carenza di manodopera e il progressivo invecchiamento degli agricoltori italiani. Per di più esiste il fotovoltaico interfilare che consentirebbe di mantenere la produzione agricola e affiancarle una fonte di reddito aggiuntiva derivante dall’energia. Una strada che potrebbe rendere più sostenibili molte aziende agricole, contrastare l’abbandono dei terreni e produrre l’elettricità di cui il Paese ha bisogno, senza rinunciare alle coltivazioni.

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