Logistica a zero emissioni, ecco la soluzione di Nidec e Y3K

Nidec Conversion e Y3K inaugurano il primo progetto di Smart e-Mobility Solution per rendere energeticamente autosufficienti i grandi HUB logistici.

La sfida di una mobilità sostenibile non passa ovviamente solo attraverso le scelte dei privati, ma sono le aziende, con il loro peso, che possono davvero innescare la transizione. La logistica è uno dei settori con il maggior potenziale di innovazione e sviluppo. Cambiamenti che ovviamente possono avvenire solo se sostenuti da tecnologia, progetti concreti e un vantaggio anche economico.

I tre HUB sostenibili di GLS

Un esempio è l’HUB ad emissioni quasi zero inaugurato ad Alessandria, realizzato da Nidec Conversion e Y3K per il corriere internazionale GLS. Comprende le strutture di autoproduzione di energia, i parchi flotte elettrici e i servizi di ricarica.

L’inaugurazione ufficiale arriva a più di sei mesi dall’inizio dell’operatività, non solo dell’HUB di Alessandria, ma anche di altre due sedi GLS a Biella e Vercelli. Entro la fine del 2025 si aggiungeranno le altre due sedi di Alba e Asti. Il modello è più o meno lo stesso. Vediamolo.

Smart e-Mobility Solution di Nidec Conversion e Y3K permette l’integrazione tra i sistemi di ricarica con fotovoltaico, il battery storage e il servizio completo di noleggio, monitoraggio ed assistenza H24/7 di veicoli commerciali Full Electric.

Si parla di flotte per servizi di logistica e consegna nel corto e medio raggio, con una intensa operatività, chilometraggi elevati (200 km giornalieri), vincolati alla massima efficienza.

Fotovoltaico, stoccaggio, convertitore di energia: tutto in un container

La piattaforma di e-Mobility polifunzionale, realizzata da Nidec e alimentata da impianto fotovoltaico consente: la ricarica ultra-fast attraverso i dispenser DC Nidec Conversion, con una potenza di fino 300 kW; la ricarica notturna lenta attraverso wallbox AC con potenza modulata con la gestione dei carichi e fino a 22 kW. Il tutto con l’utilizzo quasi esclusivo di energia autoprodotta al 100% green proveniente dai pannelli fotovoltaici.

La struttura della piattaforma è racchiusa in un container diviso in due ambienti: lo storage, ovvero le batterie; e il sistema di conversione energetica, che attinge e utilizza l’energia solare. Solo nei mesi invernali o in caso di emergenza attinge dalla rete elettrica preesistente.

L’HUB logistico così attrezzato è sostenibile e autosufficiente a livello energetico da 9 a 12 mesi all’anno. Ad oggi nei tre siti in funzione sono stati generati e gestiti dalla Smart eMobility Solution circa 500 MWh. Il che ha permesso di percorrere 823.000 km a emissioni zero, risparmiando l’emissione di 626 tonnellate di CO2.

Non solo ricarica ultrafast e notturna. Smart eMobility Solution dà corrente a tutto il sito

Il risparmio energetico ha coinvolto tutti i servizi ausiliari dei siti (illuminazione, condizionamento, macchinari e sistema informativo, etc.) che hanno usufruito dell’alimentazione della piattaforma di Nidec.

Roberto Molino, fondatore di Y3K e CEO dei cinque siti GLS coinvolti si augura che «il traguardo raggiunto oggi sia solo il primo di tanti, con la prospettiva di far conoscere a sempre più aziende l’importanza e i vantaggi della transizione energetica». Ed è «prova tangibile di quanto si possa fare per il pianeta con le innovazioni giuste» secondo Claudio Fapanni, eMobility Sales Business Development Global Leader di Nidec Conversion.

Y3K è nata nel 2008 ad Alessandria occupandosi di noleggio di veicoli commerciali, mobilità elettrica e transizione ecologica per aziende e privati. Nel corso degli anni l’azienda si è specializzata nella fornitura i soluzioni “chiavi in mano” per l’efficientamento energetico.

Nel progetto Smart e-mobility Solution si occupa di controllare H24/7 gli impianti e, in caso, intervenire tempestivamente e in maniera preventiva. Nidec Conversion è parte del gruppo giapponese NIdec. Offre hardware e relativa integrazione di sistemi elettrici completi e personalizzati per l’efficientamento energetico.

