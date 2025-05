L’obiettivo degli incentivi? Riempire le città di utilitarie elettriche

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Lorenzo ha la sua ricetta e il suo obiettivo per il prossimo round di incentivi: riempire le città di utilitarie elettriche. Siete d'accordo?

Piccole elettriche e solo a privati e aziende

“L‘anno scorso ho potuto usufruire degli incentivi statali per l’acquisto della mia prima auto elettrica. Ero quasi certo che avrei preso la eC3 ma alla fine ho preso una Spring Extreme di cui sono molto soddisfatto. Riguardo ai nuovi incentivi sono super favorevole aggiungendo un paio di riflessioni ovviamente personali che non hanno nessun valore.

L’obiettivo di questi incentivi è svecchiare il parco circolante quindi:

-Riservarli solo alla rottamazione (fino all’euro 5 specialmente se diesel) o al massimo un piccolo incentivo per l’acquisto senza (3000 euro magari).

-NO e ribadisco NO incentivi alle società di noleggio, l’incentivo serve per favorire e diffondere la cultura dell’elettrico, quindi solo privati e aziende che il veicolo lo usano direttamente e che lo tengono per qualche anno.

-Limite ISEE più basso.

–Limite sul costo del veicolo più basso rispetto al 2024, per le auto massimo 35.000 iva inclusa (scusate ma aver dato un incentivo per un auto di lusso da più di 40000 euro non l’ho trovato molto sensato); e per il veicoli commerciali senza limite massimo ma con la percentuale massima sul prezzo d’acquisto (30% come ventilato)

–Obbligo di tenere l’auto almeno 24 mesi per i privati, 48 per le aziende.

Serve che le città si riempiano di piccole utilitarie elettriche non di elettriche dai 5 metri in su; questo per i privati, le aziende devono dotarsi di furgoni elettrici non di lussuose auto di rappresentanza seppur elettriche.

Ps: magari un piccolo incentivo per l’acquisto anche di elettriche usate (ma non sconto in fattura altrimenti il prezzo dell’usato aumenterebbe immediatamente del valore dell’incentivo) magari come rimborso diretto senza passare da un concessionario„. Lorenzo

Via libera alle proposte, ma a due condizioni

Risposta- Parlare di incentivi equivale ad aprire un “vaso di Pandora” dal quale ognuno estrae la sua soluzione. Ed è giusto così: chissà che non ne esca una buona. Invitiamo perciò i nostri lettori ad imitare Lorenzo partecipando a questo dibattito.

Due cose però vorremmo aggiungere.

Primo: ogni diverso meccanismo deve essere finalizzato a raggiungere un diverso obiettivo. Per Lorenzo è riempire le città di utilitarie elettriche. Per altri può essere invece consentire anche ai meno abbienti di sostituire l’unica auto di famiglia con una elettrica multiuso. Oppure espandere il mercato totut court per innescare uno sviluppo virtuoso dell’industria europea e dell’intero ecosistema della mobilità elettrica, a partire dalla rete di ricarica. Infine può aver senso puntare ad elettrificare le auto che viaggiano e inquinano di più: sono in genere quelle utilizzate per lavoro e non sono mai utilitarie. Nella maggior parte dei casi sono auto in leasing, quindi sarebbe controproducente escludere le società di noleggio a lungo termine.

Secondo: tempistiche, scadenze, certezza e continuità degli incentivi sono più importanti dei meccanismi e della loro quantità. L’esperienza dell’anno scorso dovrebbe insegnarcelo. E comunque gli annunci vaghi, quando ancora nulla è deciso, sono sempre un veleno per il mercato. Purtroppo ci siamo ricascati, pare.

