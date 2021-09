Lobby anti elettrico sempre più scatenata. La Toyota si conferma tra i più attivi, ma notizie inquietanti arrivano anche dal fronte dell’idrogeno, con i vari colori.

Lobby anti elettrico, parola d’ordine: prendere tempo

La parola d’ordine è: fermare l’elettrico o, quantomeno, ritardare il più possibile l’uscita di scena delle auto tradizionali. Al Salone di Monaco è uscita allo scoperto, un po’ a sorpresa, la Renault, chiedendo che la UE slitti dal 2035 al 2040 la fine della transizione. La solita Toyota, invece, continua a lavorare anche sotto traccia, soprattutto negli Stati Uniti. Pochi giorni fa il New York Times (qui l’articolo) ha rivelato che Chris Reynolds, un dirigente Toyota, si è recato a Washington per incontri riservati con lo staff del Congresso. Scopo: sottolineare l’opposizione dell’azienda alle misure proposte dall’amministrazione Biden per promuovere l’elettrico. Sostenendo che gli ibridi e l’idrogeno dovrebbero svolgere un ruolo più importante nella transizione. Non è un episodio isolato. La filiale indiana di Toyota ha criticato duramente l’obiettivo dell’India di passare al 100% di veicoli elettrici entro il 2030. Per motivi simili la società ha citato in giudizio il governo messicano. E in Giappone la Casa si oppone alle tasse sul carbonio.

Da Toyota donazioni ai politici negazionisti

La cosa più grave è che un’analisi delle donazioni a politici mostra che la Toyota sostiene gli esponenti con opinioni radicalmente anti-ambientaliste. L’associazione no-profit Citizens for Responsibility and Ethics a Washington (CREW) ha scoperto che la Casa giapponese è stata tra i maggiori donatori per i repubblicani che hanno contestato il risultato delle Presidenziali del 2020. Il Times riporta che almeno 22 di quei legislatori negano che i cambiamenti climatici siano causati dall’uomo. L’emergere della notizia ha indotto Toyota ad annunciare che avrebbe interrotto le donazioni. E a precisare, tramite il portavoce Eric Booth, di non essere contraria agli EV. “Condividiamo il fatto che i veicoli completamente elettrici sono il futuro. Ma non si presta attenzione a ciò che accade tra oggi, quando il 98% delle auto e dei camion venduti sono alimentati almeno in parte a benzina, e quel futuro tutto elettrificato“. Serve maggior realismo, insomma, anche per mantenere i veicoli accessibili in termini di prezzo.

E a Londra si “pente” il n.1 della lobby per l’idrogeno

Un’altra storia interessante arriva da Londra, dove il n.1 di un gruppo di pressione per l’idrogeno, Chris Jackson, si è dissociato e dimesso. Motivo: la preoccupazione che l’idrogeno blu, prodotto dal gas naturale, possa fungere da “blocco” per protrarre l’uso dei combustibili fossili. La vicenda è raccontata nei dettagli dal sito ArsTechnica. Le compagnie petrolifere propagandano i presunti vantaggi dell’idrogeno ottenuto dal gas naturale, ammettendo che non è a zero emissioni. Ma sostenendo che il suo utilizzo aiuterebbe a costruire domanda e infrastrutture. Il tutto mentre i costi dell’idrogeno verde, prodotto rinnovabili, vengono ridotti. Il fatto è che questa transizione non sembra così indolore e il sito cita un recente studio secondo cui l’idrogeno blu potrebbe essere peggiore per il clima del carbone. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Jackson, che ai è dimesso scrivendo su Linkedin: “La transizione energetica non può essere raggiunta con un proiettile d’argento e l’idrogeno verde da solo non può risolvere tutte le sfide del mondo. Ma mentre potrebbe non esserci una sola risposta ‘giusta’, ci sono risposte che sono sbagliate“.