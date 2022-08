Lo Stato mette 7,9 mln di euro sul trattore elettrico di Cnh

Per lo sviluppo del suo primo trattore elettrico e ibrido, CNH Industrial Italia (leggi qui) investirà 34,9 milioni di euro e avrà un sostegno da 7,9 milioni di euro dal Ministero dello sviluppo economico.

Lo Stato sostiene un progetto tecnologico che mette il nostro Paese all’avanguardia nel settore della elettrificazione delle macchine agricole. Infatti a pochi chilometri da Modena, dove si concentrerà il programma CNH, si pensa al trattore elettrico anche negli stabilimenti della Goldoni (leggi qui). Nei giorni scorsi i trattori robot dello champagne sono passati dalle mani francesi della VitiBot (la maggioranza delle quote) a quelle italiane dell’italiana Sdf (leggi qui).

Un’altra conquista per la Motor Valley

Questo investimento conferma un ulteriore passaggio della Motor Valley verso la e-Valley con la CNH che conferma la scelta della progressiva decarbonizzazione dopo aver rilevato una parte delle quote della startup statunitense Monarch. Ingegneri californiani, uno di origini italiane, che nel 2020 hanno presentato il prototipo di un trattore da frutteto elettrico e a guida autonoma (leggi qui). Ora l’accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico che ha autorizzato l’accordo per l’innovazione che si realizzerà a Modena.

Il progetto prende il nome di Trattore elettrico ibrido per l’agricoltura del futuro “è in linea con il piano strategico pluriennale dell’azienda”. Che “mira a individuare soluzioni tecnologiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Puntando sulla realizzazione di un trattore specialeibrido elettrico a zero emissioni e sul miglioramento delle prestazioni del macchinario attraverso un simulatore virtuale“.

Il ministro Giorgietti: “Un progetto valido”

“E’ un investimento importante di una azienda, appartenente a un gruppo di livello mondiale ma dalle forti radici italiane, che investe nello sviluppo di trattori innovativi ed ecologici. Il Mise sostiene un progetto valido incentrato sulla sostenibilità che punta a favorire la produttività attraverso l’applicazione di tecnologie all’avanguardia“. Queste le parole del ministro Giorgetti.