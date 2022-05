Lo sfogo: gli incentivi e il resto, spesso solo illusioni

Lo sfogo: gli incentivi? Spesso sono solo illusioni. E la vita in elettrico è molto più complicata di quanto si racconta. Lo sostiene Umberto, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Lo sfogo: bonus, Ztl, è tutto complicato…

“Da un anno viaggio con una Citroen C4 E della quale sono soddisfatto sia per il confort che per la facilità di guida. Purtroppo mi sono scontrato con la burocrazia imperante nel nostro paese, in cui ogni amministrazione può comportarsi in maniera differente. Creando problemi all’utenza. Infatti intendo porre l’attenzione su quanto viene affermato sia dai rivenditori che da alcuni giornali riguardo la sosta sugli stalli blu gratuita. È gratuita se e solo se ciò viene menzionato nel sito del Comune, perché altrimenti scatta la multa. L’ingresso nelle Ztl è possibile solo se si comunica la targa agli organi di polizia urbana del Comune nel quale si vuole entrare. Per trovare una colonnina per la ricarica veloce bisogna lavorare con varie app, perché le ditte che forniscono il sevizio vanno ognuna per conto proprio. E se non hai quella del fornitore non carichi“.

Dovete dire la verità, anche sui consumi reali

“ Per finire: l’auto elettrica in autostrada a 130 km consuma il doppio di quanto indicato dalla casa.E, calcolando il costo dei kW per i km percorsi in autostrada (78 cent x kWh) conviene ancora utilizzare un’auto termica, magari diesel. Questi sono gli inconvenienti che coloro i quali intendono acquistare un auto elettrica devono affrontare. Mi piacerebbe che i siti ed i giornali che spingono sull’alimentazione elettrica publicizzassero quanto di negativo succede. Perché coloro (amministratori e burocrati), che hanno la possibilità di cambiare le cose, intervengano rendendo più semplice la vita agli automobilisti elettrici. Solo semplificando le cose si rende appetibile un mezzo che può essere utilizzato con piacere, sia per una guida sportiva che per rilassanti e silenziose andature. Bonus elettrici decantati da Stato e Regione? Si, fino ad esaurimento fondi o utilizzando criteri fumosi che escludono parte dei cittadini dai benefici “ . Umberto Gasparotto

Lo sfogo: semplificate la vita a chi viaggia elettrico

Risposta. Su una cosa di fondo siamo d’accordo: bisogna semplificare la vita degli automobilisti elettrici, oggi costellata di complicazioni inutili. L’esempio dell’accesso alle Ztl è calzante: la tecnologia dovrebbe consentire di evitare di sfinirsi chiedendo un pass in ogni Comune. Lo stesso vale per le false promesse degli incentivi, spesso legati a condizioni impossibili. O per le app per la ricarica: ne dovrebbe bastare una, con la quale avere libero accesso a tutte le colonnine. Siamo meno d’accordo, invece, sul tema dell’autonomia reale. Abbiamo scritto mille volte che in autostrada la vera percorrenza è ben lontana dal dato dichiarato come autonomia media. Su questo e su altri aspetti bisogna informarsi prima, com’è normale fare prima di acquistare beni che hanno comunque un certo costo.