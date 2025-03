Lo sfogo del benzinaio: “Parlate anche dei danni dell’elettrico…”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Lo sfogo del benzinaio: da dove arriva l'energia per le auto? "Parlate anche dei danni dell'elettrico, dei campi deturpati da pannelli solari e pale eoliche". Vaielettrico risponde.

I guasti del petrolio li conosciamo, ma i materiali per le batterie come si estraggono?

“Ho più volte scritto sulla vostra pagina. Io sono un benzinaio e ho parlato di quanto, a mio avviso, sia inquinante un’ auto termica. Oltre al consumo, ci sono da smaltire l’olio del motore, del cambio, i liquidi dell’ impianto di raffreddamento. Inoltre la statistica dice che per ogni 3 litri di petrolio estratti , un litro è consumato dai processi di estrazione, trasporto e raffinazione. Se poi consideriamo il rendimento del motore termico di circa il 30 %..

Ma come con umiltà ho detto i problemi di un motore termico ( il quale, detto per inciso, dà a me da mangiare) vorrei che anche voi parlaste dei danni ambientali che l’ auto elettrica sta provocando. Mi riferisco all’ estrazione dei materiali per fare le batterie ( evidenziato in maniera ‘giornalistica’ in una trasmissione ). Commentando il servizio voi avete detto : ma anche l’ estrazione del petrolio provoca inquinamento. Si è vero, però noi dovremmo passare all’ auto elettrica per diminuire l’inquinamento, non per spostare il problema

Lo sfogo del benzinaio: quando tutte le auto saranno EV, dove prenderete l’energia?

“Poi mi piacerebbe l’onestà di dire : quando la maggior parte delle auto sarà elettrica, qualcuno di voi può credere che l’approvvigionamento della corrente possa tutta arrivare da fonti rinnovabili? E se anche fosse, i cultori delle auto elettriche come risposta ai problemi ambientali, non si stanno rendendo conto di come stanno deturpando le nostre campagne con pannelli solari e pale eoliche?

E per finire: BYD, uno dei più grandi produttori di auto elettriche, ha costruito uno stabilimento più grande di un’intera città, con chissà quali conseguenze a livello ambientale. Piazzali enormi di auto parcheggiate con il loro ‘malloppo’ di batterie…Detto questo, un motore elettrico è molto superiore ad uno termico. Più semplice nella costruzione, potenza elevata subito, silenzioso, con un rendimento elevato. Certo non ha il fascino tecnologico di un motore magari 6 o 8 cilindri, ma oramai ai più questo non importa: l’ importante che l‘ abitacolo sia pieno di schermi….“. Marco Zami

I danni dell’elettrico? Ci sono, ma poca cosa in confronto al petrolio…

Risposta. Grazie per il tono civile della lettera, a cui replichiamo a nostra volta con una domanda: ma quando la maggior parte delle auto sarà elettrica? In Italia al momento si vendono 60-70 mila EV all’anno, su un parco circolante di 38 milioni, non ci sembra un tema che dovranno affrontare queste generazioni.

Quanto all’impatto ambientale nella produzione, ci sono centinaia di studi (confermati dai produttori stessi) a dirci che nell’intero ciclo di vita le emissioni sono comunque inferiori del 40%. Almeno, dato che anche la fabbricazione delle batterie, la fase più critica, avviene in modo sempre più sostenibile e con un impiego sempre minore di materiali rari. Con un monitoraggio costante della provenienza e dei metodi di estrazione, cosa che per il petrolio raramente è stato fatto. E con il riciclo di buona parte di quel che contengono le celle.

Infine: il problema della Cina. Non riguarda solo l’auto elettrica, laggiù nascono ogni giorno fabbriche enormi per ogni tipo di produzione. Nessuno ha eccepito quando sorgevano stabilimenti grandi come città per produrre i telefonini della Apple, che molti di noi usano. Ma appena ci fanno un’auto elettrica, tac, ecco che se ne fa uno scandalo.

