Premium

Cosa stai cercando?

Mauro Tedeschini
il28 Ottobre 2025
0

Lo scrittore che dà del razzista a chi ha l’auto elettrica

2 min

Lo scrittore che dà del razzista a chi usa l’auto elettrica. È piuttosto noto, si chiama Camillo Langone e, oltre a pubblicare libri, ha una rubrica su Il Foglio che si intitola Preghiera. L’ultimo articolo è intitolato “L’auto elettrica è nemica di tutte le persone indipendenti”.

lo scrittoreCamillo Langone loda il diesel e parla delle elettriche come “uno strumento passivo e dipendente”

Stupisce che un giornale pubblichi affermazioni e insulti così gravi, spia del disprezzo dell’autore nei confronti di chi non la pensa come lui. Sull’auto elettrica scrive:  “Oltre a essere espressione del razzismo delle élite metropolitane, impedisce di muoversi in libertà. È ‘uno strumento passivo e dipendente‘, come la definisce Sergio Giraldo”. Langone parla poi del suo desiderio di visitare alcune mostre in Lucania: “Potrei riuscirci grazie al diesel lucano della mia 500X prodotta a Melfi (900 km di autonomia e rifornimenti effettuabili ovunque). Impossibile coi motori elettrici cinesi che l’Europa insiste a imporci”.  E, citando nuovamente Giraldo, aggiunge che il motore elettrico dipende da un sistema esterno per la generazione di energia. Mentre il motore termico ha in sé la capacità di generarne: “L’auto elettrica è uno strumento passivo e dipendente, l’auto convenzionale è uno strumento attivo e indipendente.  Si sappia pertanto che l’auto elettrica è espressione del razzismo delle élite metropolitane…”. Da notare che Langone non è nuovo a queste intemerate. Un annetto fa scrisse un altro articolo, significativo già dal titolo: “Le colonnine per le auto elettriche sono lapidi per un settore già morto”.

Lo scrittore
Camillo Langone.

Lo scrittore che parla con disprezzo di “razzismo di elite metropolitane”

Come faccia il motore termico a generare energia  senza l’apporto esterno di un carburante chiamato benzina o gasolio è un mistero. Che Langone non svela. Ma la cosa più grave è la libertà che si prende insultando chi guida un’elettrica. Qualcuno dovrebbe spiegargli, magari nella redazione del Foglio, che ci sono utilitarie elettriche che costano meno di una Fiat 500 a benzina. E che ci sono anche in Italia migliaia di persone con redditi normalissimi che hanno preferito un’ elettrica per il piacere di risparmiare e non inquinare. Vivendo lontani dalle elite metropolitane citate. Morale della favola: ognuno può pensarla come vuole. Ma quando si arriva a insultare chi la non la pensa te, la faccenda si complica. Purtroppo in Italia questo atteggiamento nei confronti dell’auto elettrica (e non solo) è molto diffuso, sui media e sui social. Spingendo tutti a stare o di qua o di là, senza sforzarsi di studiare e di capire.

  • Dopo il click day sugli incentivi, c’è già chi spende il voucher:  guarda il VIDEO

TAG: Lo scrittore

Mauro Tedeschini
il28 Ottobre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Il Ministero deve chiarire i problemi di intestazione

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!