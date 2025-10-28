Lo scrittore che dà del razzista a chi ha l’auto elettrica

Lo scrittore che dà del razzista a chi usa l’auto elettrica. È piuttosto noto, si chiama Camillo Langone e, oltre a pubblicare libri, ha una rubrica su Il Foglio che si intitola Preghiera. L’ultimo articolo è intitolato “L’auto elettrica è nemica di tutte le persone indipendenti”.

Camillo Langone loda il diesel e parla delle elettriche come “uno strumento passivo e dipendente”

Stupisce che un giornale pubblichi affermazioni e insulti così gravi, spia del disprezzo dell’autore nei confronti di chi non la pensa come lui. Sull’auto elettrica scrive: “Oltre a essere espressione del razzismo delle élite metropolitane, impedisce di muoversi in libertà. È ‘uno strumento passivo e dipendente‘, come la definisce Sergio Giraldo”. Langone parla poi del suo desiderio di visitare alcune mostre in Lucania: “Potrei riuscirci grazie al diesel lucano della mia 500X prodotta a Melfi (900 km di autonomia e rifornimenti effettuabili ovunque). Impossibile coi motori elettrici cinesi che l’Europa insiste a imporci”. E, citando nuovamente Giraldo, aggiunge che il motore elettrico dipende da un sistema esterno per la generazione di energia. Mentre il motore termico ha in sé la capacità di generarne: “L’auto elettrica è uno strumento passivo e dipendente, l’auto convenzionale è uno strumento attivo e indipendente. Si sappia pertanto che l’auto elettrica è espressione del razzismo delle élite metropolitane…”. Da notare che Langone non è nuovo a queste intemerate. Un annetto fa scrisse un altro articolo, significativo già dal titolo: “Le colonnine per le auto elettriche sono lapidi per un settore già morto”.

Lo scrittore che parla con disprezzo di “razzismo di elite metropolitane”

Come faccia il motore termico a generare energia senza l’apporto esterno di un carburante chiamato benzina o gasolio è un mistero. Che Langone non svela. Ma la cosa più grave è la libertà che si prende insultando chi guida un’elettrica. Qualcuno dovrebbe spiegargli, magari nella redazione del Foglio, che ci sono utilitarie elettriche che costano meno di una Fiat 500 a benzina. E che ci sono anche in Italia migliaia di persone con redditi normalissimi che hanno preferito un’ elettrica per il piacere di risparmiare e non inquinare. Vivendo lontani dalle elite metropolitane citate. Morale della favola: ognuno può pensarla come vuole. Ma quando si arriva a insultare chi la non la pensa te, la faccenda si complica. Purtroppo in Italia questo atteggiamento nei confronti dell’auto elettrica (e non solo) è molto diffuso, sui media e sui social. Spingendo tutti a stare o di qua o di là, senza sforzarsi di studiare e di capire.

Dopo il click day sugli incentivi, c’è già chi spende il voucher: guarda il VIDEO

TAG: Lo scrittore