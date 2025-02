Lo sconto Tesla è arrivato, ma io avevo già comprato e…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Lo sconto è arrivato (4 mila euro), ma io avevo già comprato la mia Model 3. È quel che ci scrive Gabriele, un lettore irritato per la politica di Tesla. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Lo sconto è arrivato, 4 mila euro, c’è un adeguamento per noi poveri disgraziati?

“Da dicembre sono possessore di una Model 3 RWD. Felicissimo, auto fantastica, se non che l’ho ordinata il giorno 14 dicembre 2024, consegnata il 23 dicembre. Circa 20 giorni fa Tesla ha deciso di inserire uno sconto di 4.000 euro sia su Model Y, visto l’uscita del nuovo modello, sia su Model 3. A me sembra parecchio scorretto, nei confronti di tutti noi che abbiamo acquistato l’auto prima dei famigerati sconti, tirando fuori fior fior di quattrini. Ho già scritto al supporto Tesla: mi dicono che non sono in grado di darmi una risposta su eventuali sconti retroattivi e adeguamenti di prezzo. O su eventuali ricariche gratuite al supercharger o attivazione di autopilot (insomma, per venirci incontro). D’altro canto mi hanno detto di scrivere direttamente allo store dove ho acquistato l’auto. Detto fatto, due mail a cui non hanno bellamente risposto. Invierò la terza, non si sa mai. A tal proposito, voi sapete qualcosa se c’è qualche adeguamento per noi poveri disgraziati che hanno acquistato prima degli sconti? Buona strada a tutti...“. Gabriele Mombelli

Listini e sconti fissi, non ci sono santi a cui votarsi

Risposta. Questa è Tesla, prendere o lasciare. Sui prezzi non si tratta: decide la Casa anche la scontistica, che vale solo per il periodo annunciato. Non ci sono concessionari con cui trattare, solo filiali senza libertà di manovra. Ci è già capitato in passato di ricevere gli sfoghi di chi era rimasto fuori dal taglio del listino, magari per un giorno o due. Ma nessuno ha ottenuto alcunché. È una politica che assomiglia più alle azioni commerciali dell’elettronica di consumo che alle tatttiche in uso nel mondo dell’automobile. A lungo andare c’è insito un rischio: che chi vuole comprare resti in posizione d’attesa fino al prossimo sconto, che viene deciso per le ragioni più disparate. Si aspetta, anche a lungo, pur di non correre il rischio di restare col cerino in mano.

Finalmente le piccole elettriche a prezzi più umani: VIDEO-TEST della nuova Hyundai Inster, 25 mila euro

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico