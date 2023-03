Lo scetticismo di Antonio su un futuro elettrico

Lo scetticismo di Antonio sul futuro elettrico: il lettore che scrive guida una Jeep Renegade Trailhawk ibrida, di cui è soddisfattissimo. Soprattutto per “la coppia fornita dall’elettrico, praticamente massima da fermo“. Ma in prospettiva…

Lo scetticismo di Antonio: le auto costano tanto e l’energia pure…

“P iù il tempo passa e più aumentano le perplessità sull’elettrico, principalmente per scelte politiche e logiche di profitto degli “addetti” ai lavori. E facci alcuni esempi.

– sul costo delle vetture: verissimo che si devono ammortizzare ricerca, sviluppo e costi delle batterie principalmente. Ma possibile che tutta la meccanica ed il suo sviluppo abbia un costo molto inferiore rispetto alle batterie? Perchè solo i cinesi riescono ora a produrre auto a costi più abbordabili anche se ancora elevati rispetto alla media termica?

– sull prezzo dell’energia e i tempi di ricarica: li consideravo alti già prima, ma i recenti aumenti dell’Enel sugli abbonamenti non li capisco proprio. Sicuramente seguiranno gli altri, ma…a che sono dovuti? Inoltre, da considerare che l’abbonamento ha quel prezzo per kWh se lo usi tutto nel mese.. altrimenti è ancora più alto. Perché dovrei pagare di più, perdere più tempo nel rifornimento (mi riferisco principalmente ad una elettrica pura ) e a cercare colonnine compatibili col mio piano abbonamento?

E quanti anno durano le batterie? In caso di incidente, poi, che cosa succede?

– Durata vita batterie e costo sostituzione. A mio parere è l’anello ancora più debole della catena. Quanto durano le batterie ? E quanto costa cambiarle? Per la mia Renegade, c’è garanzia di 8 anni e costo eventuale di sostituzione di oltre 10mila euro. Considerato il costo dell’auto, non mi meraviglierebbe se l’aspettativa di un utilizzatore medio fosse più alta di una vettura termica. E che farsene di auto di 9/10 anni con batterie esauste?

– Sicurezza. Sappiamo cosa succede ad una piccola batteria che esplode in un cellulare.. I sistemi di sicurezza saranno più evoluti, ma… È sicuro un pacco-batterie come quelli nelle auto in posti chiusi tipo box, garage ma anche all’aperto? In caso di incidente poi…?

Parto dal presupposto che qualsiasi tecnologia prende il sopravvento sulla precedente quasi senza accorgersene e senza costrizioni. Come nella telefonia: nessuno è mai stato costretto a dotarsi di smartphone e anche gli anziani non hanno grandi difficoltà d’utilizzo. Sull’elettrico vedo molte difficoltà e costrizioni a ragionamenti non proprio naturali”.

Lo scetticismo di Antonio? Giustificato solo in parte…