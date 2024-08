Lo fanno apposta, secondo me, a piazzarle…

Lo fanno apposta: davanti all’ennesima colonnina imprigionata in un’area inaccessibile (questa volta a Tarquinia), sbotta con questa frase. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Lo fanno apposta: la colonnina nell’area dove la domenica c’è il mercato, possibile?

“Seguo Vaielettrico da molto tempo ed apprezzo molto il vostro fare. Un tema di mio interesse è sicuramente quello delle colonnine pubbliche, non avendo la possibilità di caricare altrimenti. Con i prezzi di ricarica imposti in questo periodo ritengo possano fare un buon business a nostro scapito, ma se continuano a mettere le colonnine in posti impossibili ritengo si danneggino da soli. In questo periodo sono in vacanza a Tarquinia lido(VT), esiste una sola colonnina qui al lido, e dove l’anno messa? Nell’area dove di domenica si fa il mercato. E si che di posti utili ce ne sarebbero… Le altre colonnine a qualche km di distanza, ma fuori dal lido o presso aree di servizio o aree commerciali. Quindi, rispetto quanto già letto e riletto sullo stesso tema … niente di nuovo! Un saluto e buon lavoro“. Fabio Guattari

Perché non facciano prima una verifica dell’accessibilità?

Risposta. No, non lo fanno apposta, ma la faccenda non è per questo meno grave. Stiamo diventando noiosi a forza di pubblicare segnalazioni di ricariche imprigionate, ma il fatto è che quella che sembrava un’eccezione si sta rivelando un problema diffuso. Finora ne abbiamo chiesto conto soprattutto alle amministrazioni locali. Ma davanti a tutte questa immagini ci viene da chiamare in causa soprattutto chi le colonnine le installa e gestisce. Possibile che non si possano scegliere aree accessibili 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno? Anche qui rischiamo di diventare noiosi, ma ripetiamo che spesso queste colonnine risultano sulle app libere e accessibili, mentre in realtà non lo sono.