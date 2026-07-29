Lo dice Mercedes: due terzi di emissioni in meno con l’elettrico

Lo dice Mercedes. Nell’intero ciclo di vita le emissioni di un’elettrica come la nuova Classe C sono due terzi in meno rispetto alla Classe C termica. Non è solo questione di zero emissioni allo scarico. È un altro modo di produrre. E di gestire l’auto quando è in mano al cliente, confermando quanto detto da altri grandi costruttori come Volkswagen.
Lo dice Mercedes: Classe C virtuosa pezzo per pezzo
Sui social, e anche in alcuni studi prezzolati, si continua a leggere che nell’intero ciclo di vita le auto elettriche inquinano di più. Citando le emissioni legate alla produzioni delle batterie, allo smaltimento finale... L’ennesima smentita arriva da Mercedes, con uno studio sulla Classe C elettrica verificato da auditor indipendenti. Spiegando che già nella catena di fornitura le emissioni di CO₂ possono essere ridotte di circa il 23%. Utilizzando materiali a ridotte emissioni di CO₂, come alluminio, acciaio, plastiche e celle della batteria. Rispetto alla Classe C attualmente in produzione, inoltre, vengono utilizzati circa 49 kg di plastica riciclata termoplastica. E numerosi componenti sono realizzati in parte con materiali riciclati. Il design stesso della vettura considera l’efficienza dei materiali, la riciclabilità e il maggiore utilizzo di materie prime secondarie, già nelle prime fasi.
Pompa di calore e recupero in frenata al 99%
In fase di utilizzo, poi, una serie di misure rende più efficiente la Classe C elettrica. Che al lancio avrà un’autonomia di oltre 762 km, ma già nel 2027 arriverà una versione a trazione posteriore con percorrenza di 800 km. Il consumo energetico combinato è di 18,5–14,1 kWh/100 km, decisamente buono per questo segmento. L’architettura a 800 volt costituisce la base per elevata efficienza e tempi di ricarica molto brevi (325 km in 10 minuti) . La pompa di calore lato aria è di serie. E utilizza il calore di scarto del sistema di trazione e della batteria, oltre all’aria-ambiente, per riscaldare l’abitacolo. Richiedendo circa un terzo dell’energia elettrica necessaria a un riscaldatore ausiliario elettrico comparabile per fornire la stessa potenza termica. Fino al 99% di tutti i processi di frenata avviene tramite recupero. La potenza di recupero arriva fino a 300 kW, contribuendo ad aumentare l’autonomia.
Energia pulita autoprodotta già in fabbrica
La nuova Classe C elettrica viene prodotta nello stabilimento di Kecskemét, in Ungheria. Gli impianti fotovoltaici sono componente centrale dell’approvvigionamento energetico del sito. Nella parte occidentale dello stabilimento è stato costruito un parco solare a terra con una capacità installata di 27,4 MWp su un’area di 240.000 mq. Insieme al fotovoltaico sui tetti dell’assemblaggio batterie, della carrozzeria e dei capannoni di assemblaggio, si raggiunge la capacità totale di 42,3 MWp. Coprendo circa il 25% del fabbisogno energetico annuo. Anche le tecnologie di produzione sono innovative. Nel nuovo reparto verniciatura, processi ottimizzati riducono il consumo energetico di circa il 20% rispetto all’impianto esistente e tagliano le emissioni di circa l’80% .
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