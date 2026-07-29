Lo dice Mercedes: due terzi di emissioni in meno con l’elettrico

In fase di utilizzo, poi, una serie di misure rende più efficiente la Classe C elettrica. Che al lancio avrà un’autonomia di oltre 762 km, ma già nel 2027 arriverà una versione a trazione posteriore con percorrenza di 800 km. Il consumo energetico combinato è di 18,5–14,1 kWh/100 km, decisamente buono per questo segmento. L’architettura a 800 volt costituisce la base per elevata efficienza e tempi di ricarica molto brevi (325 km in 10 minuti) . La pompa di calore lato aria è di serie. E utilizza il calore di scarto del sistema di trazione e della batteria, oltre all’aria-ambiente, per riscaldare l’abitacolo. Richiedendo circa un terzo dell’energia elettrica necessaria a un riscaldatore ausiliario elettrico comparabile per fornire la stessa potenza termica. Fino al 99% di tutti i processi di frenata avviene tramite recupero. La potenza di recupero arriva fino a 300 kW, contribuendo ad aumentare l’autonomia.

Energia pulita autoprodotta già in fabbrica

La nuova Classe C elettrica viene prodotta nello stabilimento di Kecskemét, in Ungheria. Gli impianti fotovoltaici sono componente centrale dell’approvvigionamento energetico del sito. Nella parte occidentale dello stabilimento è stato costruito un parco solare a terra con una capacità installata di 27,4 MWp su un’area di 240.000 mq. Insieme al fotovoltaico sui tetti dell’assemblaggio batterie, della carrozzeria e dei capannoni di assemblaggio, si raggiunge la capacità totale di 42,3 MWp. Coprendo circa il 25% del fabbisogno energetico annuo. Anche le tecnologie di produzione sono innovative. Nel nuovo reparto verniciatura, processi ottimizzati riducono il consumo energetico di circa il 20% rispetto all’impianto esistente e tagliano le emissioni di circa l’80% .

– Leggi anche / Fringe benefit: si paga di più, le elettriche come le inquinanti