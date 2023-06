Colonnine fantasma, slalom fra l’App Enel X Way e il navigatore Google

Marco segnala una colonnina HPC fantasma, indicata nell’App Enel X Way e attiva, secondo l’assitenza del network, ma introvabile: ha provato a raggiungerla con il navigatore Google integrato all’App? Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

L’assistenza dice che ci sono e funzionano, ma…

“Vi scrivo per segnalare un episodio che mi ha lasciato sconcertato. Da alcuni giorni finalmente sono state installate delle superfast (300 kW Ewiva) in una collocazione molto utile all’incrocio tra due autostrade (A14 – A24) che fin’ora ne era incredibilmente sprovvista, in località Mosciano S.Angelo (TE). Le avevo individuate da app Enel X Way e dovendo passare in zona sono andato a verificare. Incredibilmente nella zona indicata non ve ne era alcuna traccia!!

E fortunatamente io non avevo in questa occasione necessità di ricarica, ma immagino cosa sarebbe successo ad un utente che fosse arrivato là in zona con batteria scarica, senza altre fast in zona. Ho telefonato al numero verde ed ho segnalato la cosa, che è stata ben recepita. Mi hanno tuttavia confermato che queste colonnine esistono e sono attive!! Ma chissà dove… a 500 m, ad 1 km, … ma sicuramente sufficientemente lontane dal punto indicato da non riuscire a vederle. E’ sbagliata la App: perchè non la correggono? Spero che, vista la segnalazione telefonica, le mappe vengano corrette al piu presto. Ma mi chiedo come sia possibile che vengano pubblicate anche per pochi minuti (figuriamoci addirittura se per alcuni giorni) come in questo caso collocazioni cosi sballate, creando problemi agli utenti ed oltretutto anche perdite di introiti per le aziende che le gestiscono. Visto che per le ricariche quasi tutto si basa su app e relative mappe, prima di pubblicare una informazione cosi importante dovrebbe essere verificata attentamente. Sarebbe oltretutto opportuno che sulle app venissero inserite anche delle foto descrittive dell’installazione. Questo aiuterebbero non poco a focalizzare visivamente ciò che si sta cercando. Inserite una foto per riuscire a vederle Certamente se le posizioni in mappa fossero impeccabili, con errori di non otre 10-20 m, non ce ne sarebbe neanche il bisogno. Si tratta di problemi che, insieme ad altri, provocano grande diffidenza tutti i dubbi dei diffidenti della mobilità elettrica per continuare a rinviare un eventuale acquisto… „ Marco Scozzafava

Dall’App Enel X Way al navigatore Google: istruzioni per l’uso

Risposta- E’ vero che le indicazioni sulla mappa della App sono sommarie. Però la stessa App di Enel X Way dà la possibilità di passare al navigatore Google che guida l’automobilista esattamente sul punto in cui si trovano le colonnine.

Una volta individuata la stazione di ricarica nella località che le interessa (nel suo caso Mosciano Stazione) prosegua cliccando sul simbolo della colonnina per vedere i dettagli e l’indirizzo esatto (figura 1). A destra in basso vedrà un quadrato con una freccia e la distanza da percorrere.

Clicchi di nuovo sul quadratino e potrà scegliere se proseguire con il pianificatore di viaggio (utile se si è ancora molto distanti dalla stazione) o con il navigatore Google si ci si trova a pochi chilometri dalla meta. Quest’ultimo (figura 2) le indicherà infatti passo passo come raggiungerla, con tanto di supporto vocale. Qui sotto le indicazioni che abbiamo ricevuto noi navigando dall’App Enel X Way. Scusi se le diamo informazioni scontate o che già conosce. Ben venga per i neofiti dell’auto elettrica o per chi come noi, allergici alle App per questioni anagrafiche, abbiamo scoperto sul campo questa possibilità. Non senza qualche difficiltà perchè la App non è intuitiva.

Spesso sono coperte: meglio cercarle a piedi

Spesso, però, non basta arrivare a pochi metri dalla stazione di ricarica per individuarla visivamente. E’ sufficiente che sia coperta da auto in sosta o in ricarica o che si trovi sul lato opposto della strada perchè sfugga allo sguardo di un automobilista impegnato nella guida. Il consiglio è fermale l’auto nel punto esatto indicato dal navigatore e ispenzionare con più attenzione la zona, su entrambi i lati della strada.

