S2 Alpinista. Si chiamerà così la nuova LiveWire che verrà lanciata tra un ventina di giorni. Già il nome è tutto un mistero, soprattutto per noi italiani.

LiveWire, il marchio elettrico di Harley-Davidson, si prepara a svelare un nuovo modello: la S2 Alpinista. Il debutto ufficiale è previsto per il 15 gennaio e rappresenta un’aggiunta importante alla gamma S2, che comprende già Del Mar, Mulholland e la LiveWire One. Non ci saranno stravolgimenti sostanziali. Alpinista infatti rimane nel solco tracciato dalla piattaforma S2 ma sicuramente con un nuovo design.

Dalle immagini e dal teaser video già pubblicati, si intuiscono alcune caratteristiche interessanti. La S2 Alpinista porta con sé qualche reminiscenza della Mulholland, ma con alcune modifiche significative. Tra queste spiccano il parabrezza alto e una coda che sembra leggermente rialzata, oltre alla presenza di un sedile per il passeggero. Insomma pur senza avere aspirazioni da touring c’è un’intenzione almeno estetica e funzionale.

Come è fatta la LiveWire S2 Alpinista?

Dal punto di vista tecnico, l’Alpinista mantiene la stessa potenza continua di 30 kW (40 CV) e i 263 Nm di coppia degli altri modelli S2. La velocità massima raggiunge i 159 km/h, una prestazione leggermente inferiore rispetto alla più leggera Del Mar. Il peso complessivo si aggira intorno ai 195 kg. La vera novità è rappresentata dalla ruota anteriore da 17 pollici, una prima assoluta per la gamma S2, che secondo le intenzioni di LiveWire permetterebbe di migliorare la maneggevolezza e la stabilità.

LiveWire descrive la S2 Alpinista come una moto pensata per eccellere sia nei tragitti quotidiani in città che sulle strade extraurbane, offrendo un mix perfetto di comfort e dinamicità. Sarà interessante scoprire come LiveWire farà i conti con l’autonomia che il pubblico pretende da una moto pensata per questo tipo di utilizzo.

