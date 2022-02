LiveWire, nuovo slancio per il futuro

Harley-Davidson crede ancora nell’elettrico. Con la quotazione in Borsa, la strategia di sviluppo di LiveWire, la divisione a zero emissioni della Casa statunitense, è in piena attività. In arrivo nuovi modelli tutti da scoprire.

Anche se nella World Première 2022 andata in scena qualche giorno fa in diretta streaming non si è parlato di mobilità elettrica, Harley-Davidson ha tutt’altro che abbandonato la pista green. Certo, la conclamata strategia di rilancio del brand di Milwaukee incentrata proprio sull’esplorazione di nuove strade a zero emissioni non è partita con il vento in poppa. Ma i giochi sono tutt’altro che chiusi.

La chiacchierata LiveWire è diventata lo scorso maggio un corpo a sé stante, nel senso che è passata dall’essere il nome della prima moto elettrica Harley ad un vero e proprio brand, scorporato dalla Casa madre per seguire filosofie (e appassionati) diverse. Questo perché la moto, che doveva dare una scossa ai solidi principi della Casa a stelle e strisce, per varie ragioni in tre anni non ha dato i frutti sperati.

Per evitare ulteriori guai, LiveWire è così diventata oggi la divisione elettrica del colosso Harley-Davidson e LiveWire One il modello “ribattezzato” che sta facendo da apripista nel settore. Il marchio è indipendente, con logo e colori nuovi.

Chiamiamolo “ridimensionamento” o, forse meglio, una scelta oculata da parte della nuova dirigenza guidata da Jochen Zeitz per non destabilizzare troppo i bilanci e mettere un freno ai malumori degli appassionati più tradizionalisti. Resta il fatto che, con meno pressioni addosso, la casa di Milwaukee ora può lavorare meglio, in parallelo, sullo sviluppo della nuova gamma a zero emissioni. Perché è di sviluppo futuro che si parla.

LiveWire quotata a Wall Street

Innanzitutto, ai piani alti si è deciso di portare LiveWire a Wall Street. Facendone così il primo brand elettrico a due ruote ad essere quotato in Borsa negli Stati Uniti.

Un passo importante, che prevede l’entrata in scena di altri partner commerciali. Oltre alla casa americana, infatti (che ha investito 100 milioni di dollari), sono della partita anche la società di acquisizioni Aea-Bridges Impact Corp (Abic) e la taiwanese Kymco. Questi daranno il loro apporto con 400 e 100 milioni di dollari rispettivamente. La quota di maggioranza (74%) rimarrà comunque in capo ad Harley-Davidson.

Si tratta di un’operazione che si prevede possa raccogliere più di 540 milioni di dollari, che torneranno utili per lo sviluppo di altri veicoli elettrici.

E qui veniamo ad un punto centrale. Quali sviluppi si attendono dal nuovo marchio? Diversi, stando a quanto annunciato.

HD ci crede ancora: nuovi modelli all’orizzonte

Ad affiancare LiveWire One, che nella nuova veste è stata ridimensionata nel prezzo (il costo eccessivo, 30mila dollari, era stato uno dei fattori del primo fallimento), nel 2022 dovrebbero arrivare tre nuove gamme di modelli elettrici. Tutti accumunati da un innovativo propulsore modulare (Arrow), configurabile per potersi adattare a utilizzi differenti.

Secondo i piani di sviluppo, la prima linea si chiamerà LiveWire S2, moto di medio calibro, quindi più piccole dell’originale One. Il modello S2 Del Mar, in probabile stile flat-tracker, sarà il primo ad uscire.

Per la successiva gamma S3, invece, sarà importante l’apporto del partner Kymco per farsi largo nel mercato delle due ruote “leggere” e più legate ad un contesto urbano. Infine, la gamma S4, quella ad alte prestazioni, che con ogni probabilità in futuro sostituirà la LiveWire One sui mercati premium.

Insomma, nonostante le iniziali difficoltà, Harley-Davidson crede ancora nell’elettrico. Vedremo gli sviluppi.

—> Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratis alla newsletter e al canale YouTube