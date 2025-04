LiveWire lancia Doki. Il maxi-scooter elettrico arriva nel 2026

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

LiveWire, il marchio elettrico di Harley-Davidson, accelera sul fronte della mobilità urbana con il lancio del suo primo maxi-scooter elettrico.

Il primo scooter di LiveWire si chiamerà Doki (almeno stando alle voci che giungono da oltre oceano) e sarà frutto della collaborazione con KYMCO. Lo spin-off di Harley-Davidson e il colosso taiwanese puntano a coniugare: prestazioni, design e sostenibilità. Il debutto sul mercato è previsto per la prima metà del 2026.

Una base solida: la piattaforma S2 Arrow

La piattaforma S2 Arrow è la stessa già adottata nei modelli S2 Del Mar e S2 Mulholland. L’architettura integra batteria, motore elettrico e controlli elettronici in un unico corpo centrale lasciando spazio al design e alla flessibilità del brand. L’obiettivo era quello di realizzare un mezzo urbano ma dalle prestazioni emozionanti senza rinunciare ad un’autonomia in grado di soddisfare le necessità di computing quotidiano. La stima infatti è di circa 120 km.

A differenza però di S2 Del Mar e S2 Mulholland nel Doki il pacco batteria è stato ruotato in modo che il lato normalmente anteriore sia rivolto verso la sella, mentre il motore è stato capovolto per permettere la trasmissione a cinghia sul lato destro dello scooter, soluzione inedita per LiveWire, che di solito la colloca a sinistra.

Design futuristico e richiami motociclistici

Un prodotto Livewire non poteva che avere anche un design curassimo. Anche nel Doki ci sono richiami allo spirito originariamente motociclistico del marchio. La batteria è disposta longitudinalmente lungo la scocca e, nella versione concept, risulta completamente esposta nella variante color rosa, lasciando intravedere la struttura tecnica sottostante. Il risultato è uno stile che strizza l’occhio al mondo delle moto naked e dei veicoli sportivi, pur mantenendo l’ergonomia tipica di uno scooter urbano.

Una partnership strategica con KYMCO

L’ingresso di LiveWire nel segmento scooter avviene grazie a una partnership strategica con KYMCO, realtà leader nella produzione di scooter a livello mondiale. L’obiettivo è combinare l’expertise ingegneristica di LiveWire con l’esperienza di KYMCO. Questa alleanza consente a LiveWire di esplorare nuovi segmenti. Il Doki rappresenta quindi una scommessa importante anche in termini di posizionamento commerciale in un periodo non particolarmente felice per le due ruote elettriche.

Quando arriva e dove sarà disponibile

Il maxi-scooter elettrico LiveWire Doki è atteso entro la prima metà del 2026, con una priorità per il mercato europeo. In seguito, il veicolo sarà distribuito anche in altri mercati, tra cui Stati Uniti e Asia.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –