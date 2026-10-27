LiveWire a EICMA 2026: arrivano Honcho Skate e DUST Spur

Due modelli inediti per il 2027, una fuoristrada elettrica vicina alla serie e il debutto europeo della Honcho Street: le novità LiveWire che vedremo a EICMA 2026.

Dalle piccole STACYC alle moto elettriche da fuoristrada DUST: a EICMA 2026 il gruppo legato a Harley-Davidson presenterà una gamma sempre più articolata. Al centro dell’esposizione ci saranno le inedite S4 Honcho Skate e DUST Spur, entrambe previste per il 2027, insieme alla Hightail in una configurazione vicina alla produzione.

La S4 Honcho Skate farà la sua prima apparizione pubblica a Milano, affiancando le versioni Street e Trail. Caratteristiche tecniche e destinazione d’uso non sono state ancora comunicate: per conoscere i primi dettagli bisognerà attendere il 2 novembre.

Più vicino il debutto commerciale europeo della S4 Honcho Street: a EICMA sarà esposta la versione di serie, con l’avvio delle vendite previsto subito dopo il salone. La Honcho Trail è invece già disponibile a livello globale.



>>>>>>>Sul fronte fuoristrada, la protagonista sarà la DUST Hightail, sviluppata originariamente da Dust Moto, i cui asset sono stati acquisiti dal gruppo nel corso del 2026. A EICMA verrà mostrata in una configurazione vicina alla serie, in vista dell’introduzione prevista nel 2027. I dati tecnici definitivi restano da confermare.

LiveWire DUST Spur

Accanto alla Hightail debutterà la DUST Spur, secondo modello della famiglia. Anche in questo caso il lancio è previsto per il 2027, ma le informazioni disponibili non consentono ancora di definirne il posizionamento.

Per Honcho Skate e DUST Spur, obiettivi tecnici e tempistiche preliminari saranno annunciati il 2 novembre 2026. Le specifiche di produzione e prezzi ufficiali seguiranno nel primo trimestre 2027.

A completare lo stand ci saranno le STACYC 16eDrive e 20eDrive, anche nelle versioni Elite, dedicate ai primi passi sulle due ruote. L’esposizione sarà accanto a Harley-Davidson nel padiglione 14, stand E46, con accesso al pubblico dal 5 all’8 novembre.