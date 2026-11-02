Dalle moto agli scooter elettrici, passando per concept, anteprime mondiali e nuove tecnologie. Tutte le novità della mobilità elettrica a due ruote presentate a EICMA 2026, con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dal Salone di Milano.

EICMA 2026 torna a Milano dal 3 all’8 novembre, negli spazi di Fiera Milano Rho, con le ultime novità del mondo delle due ruote. Moto, scooter, biciclette e nuove soluzioni per la mobilità urbana saranno protagonisti di un’edizione che offre anche l’occasione per fare il punto sull’evoluzione della mobilità elettrica.

Dalle moto elettriche agli scooter a zero emissioni, passando per e-bike, quadricicli elettrici, concept e nuove tecnologie, EICMA 2026 è una vetrina importante per scoprire i modelli in arrivo sul mercato italiano e soprattuto le proposte dei costruttori internazionali. Un settore che continua a evolversi, tra nuove batterie, maggiore autonomia, tempi di ricarica ridotti e soluzioni pensate per rendere più accessibile la mobilità elettrica su due ruote.

Non mancano le anteprime mondiali, i nuovi marchi e gli aggiornamenti dei modelli già in commercio. Ma al di là delle novità di prodotto, il Salone di Milano è anche un’occasione per capire quali strategie stanno adottando le aziende e in quale direzione si sta muovendo il mercato delle due ruote elettriche.

In questa pagina in continuo aggiornamento raccogliamo tutte le novità elettriche di EICMA 2026, con articoli dedicati ai nuovi modelli, schede tecniche, prezzi, autonomie e approfondimenti. Un punto di riferimento aggiornato durante il Salone per seguire le presentazioni più interessanti e scoprire le moto e gli scooter elettrici che vedremo sulle strade nei prossimi mesi.

Yamaha XENTER E e NMAX E: due nuovi scooter elettrici che ricaricano alla colonnina

Il ritorno alle ruote alte e l’evoluzione della famiglia MAX: Yamaha presenta due modelli con batteria da 3,5 kWh, autonomia dichiarata superiore ai 100 km e arrivo previsto nella primavera 2027.

Honda porta la moto elettrica del futuro e la nuova e-MTB RN0

Honda porta a EICMA 2026 due novità elettriche molto diverse tra loro: la futuristica OUTLIER Concept, una moto a trazione integrale con due motori nei mozzi delle ruote, e la RN0, una mountain bike elettrica premium sviluppata con ROTWILD e Shimano.

Eli lancia la minicar ZERO MX. In mostra anche la speciale RACE Edition

Eli amplia la propria gamma di microcar elettriche con la nuova ZERO MX, primo quadriciclo pesante (L7e) del marchio, che dichiara fino a 200 km di autonomia. Il costruttore americano porta ad Eicma 2026 anche la ZERO RACE Edition, una serie speciale caratterizzata da una livrea sportiva e da interni dedicati.