L’Italia rischia di diventare il cimitero dell’automobile

L’Italia rischia di diventare un cimitero dell’automobile. Tagliato fuori da un futuro prossimo in cui i veicoli elettrici guadagneranno quote di mercato.

L’Italia rischia, l’elettrico cresce e noi siamo fermi al palo

Forse chi ci governa dovrebbe cominciare a farsi delle domande. L’industria dell’auto in questo Paese (come nel resto d’Europa) è sempre stata una fonte fondamentale di reddito e occupazione. Ma ora lo scenario sta cambiando: le auto elettrificate nel vecchio Continente sono già al 25% di quota di mercato. E all’interno di questa torta la fetta delle elettriche pure (e in una fase transitoria delle ibride plug-in) cresce mese dopo mese. Gli investimenti sulle auto a batterie sono enormi, creano nuovi posti di lavoro che andranno a compensare gli organici che si perdono nelle fabbriche di veicoli tradizionali.

Peccato che di questi miliardi di euro stia facendo indigestione un Paese come la Germania che vuol essere nell’elettrico ancor più protagonista di quanto è nei motori ‘caldi“. Non sono solo i costruttori locali a investire: piovono capitali da ogni dove. Ne citiamo solo tre tra i tanti. La cinese CATL sta costruendo la sua fabbrica di celle a Erfurt, mentre SVOLT, altro produttore cinese, ha appena annunciato che investirà 2 miliardi nel suo impianto di produzione nel Saarland. Per non parlare di Tesla, che ha scelto il Brandeburgo per la sua Gigafactory europea.

L’Italia rischia, c’è l’incognita della fusione FCA-PSA

E l’Italia? Al momento di significativo c’è solo l’hub elettrico di FCA a Mirafiori, dove si produce la 500 elettrica e si completano batterie fabbricate da altri. Poi, sempre di FCA, c’è la linea di montaggio della fabbrica di Melfi da dove escono le due Jeep plug-in, la Renegade e la Compass. È pochino per un Paese con la nostra tradizione industriale. E anche sui futuri investimenti di FCA pende un bel punto di domanda. Il 4 gennaio il gruppo di John Elkann approverà la fusione con la francese PSA (Peugeot-Citroen-Opel). Non illudiamoci che sia un’unione tra pari, il timone sarà saldamente nelle mani dei francesi, che nomineranno il n.1 (Carlos Tavares) e avranno la maggioranza in consiglio. E soprattutto avranno costantemente l’ombra del governo francese a vigilare che non si tocchino gli interessi (soprattutto occupazionali) transalpini. Parigi è anche azionista di PSA e tale resterà nella società post-fusione, che si chiamerà Stellantis. E il nostro governo? Non pervenuto, per intervenire aspetta i cosiddetti “tavoli di crisi”, quando i buoi saranno già fuori dalla stalla.

Un governo distratto assiste senza batter ciglio

Non illudiamoci che il management di Stellantis consideri Francia e Italia come due figli alla pari, è l’esperienza di queste fusioni a dimostrarlo. Anzi, ce lo insegna proprio l’unione tra Fiat e Chrysler che ha dato vita a FCA. Dobbiamo riconoscere che il tanto discusso Sergio Marchionne ebbe un occhio assai benevolo nei confronti dell’Italia. Soprattutto con una mossa: portare in Basilicata, proprio a Melfi, la produzione di modelli che più yankee non si può come le Jeep. Del resto sono i documenti depositati per la fusione con PSA a dimostrare che i francesi avranno un ruolo dominante, come scrive Andrea Malan in un articolo per Automotive News Europe. Che ne sarà delle tante fabbriche italiane che producono auto tradizionali? Intendiamoci: il passaggio all’elettrico sarà graduale, ma ci sarà e nel tempo le produzioni tradizionali ne risentiranno. In Germania, con tutti gli investimenti in corso, sono convinti che non si perderà un posto di lavoro, il n.1 di Volkswagen Group, Herbert Diess, lo continua a ripetere. Ma l’Italia rischia: dove sono le nuove opportunità per sostituire i reparti che qua e là saranno costretti a chiudere?